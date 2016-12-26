27 Aralık 2016, Salı
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Şanlıurfaspor, 7 maçtır kaybetmiyor

TFF 1. Lig’in 16. haftasında dün Manisaspor’u 2-0 yenen Şanlıurfaspor, çıktığı son 7 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-yeşilli ekip, teknik direktör Kemal Kılıç’ın göreve gelmesinin ardından gösterdiği performansla taraftarını sevindirdi.


26 Aralık 2016 12:49


Kılıç’ın takımın başına getirilmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında Altınordu’yu 3-0 yenen Şanlıurfaspor, ardından Balıkesirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Geçen hafta sahasında zirve takipçisi Boluspor’u 4-0 mağlup eden sarı-yeşilli ekip dün de seyircisinin desteğiyle Manisaspor’u 2-0 yenme başarısı gösterdi. Son 4 haftada topladığı puanlarla alt sıralardan kurtulan Şanlıurfaspor, sezonun ilk yarısını 20 puanla 11. sırada tamamladı.

Gol yağmuru

Sezonun ilk 12 haftasında sadece 7 gol atabilen Şanlıurfa temsilcisi, Kılıç’ın göreve gelmesinin ardından ise adete rakiplerini gol yağmuruna tuttu. Lig’in son haftalarının en formda takımlarının başında gelen sarı-yeşilli ekip, son 4 maçta attığı 10 gole karşılık kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Şanlıurfaspor’da ilk yarının en golcü futbolcuları ise attıkları 3’er golle Abdulaziz Solmaz, Batuhan Artarslan ile kaptan Fevzi Özkan oldu.

Kupa’da 3’te 3 yaptı

Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda da gösterdiği performansla dikkati çekti. Kupada, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor’u deplasmanda 3-0 yenen sarı-yeşilli ekip, aynı ligin bir diğer temsilcisi Osmanlıspor’u ise dış sahada 2-1 yenme başarısı gösterdi. Spor Toto 2. Lig ekibi Kırklarelispor’u da 4-1 mağlup eden Şanlıurfaspor, kupada 3’te 3 yaparak gruptan çıkma şansını artırdı. Gruplarda 12 gol atan Çaykur Rizespor’un ardından sarı-yeşilli ekip, rakip fileleri 9 kez havalandırarak Medipol Başakşehir’le birlikte gol atan ikinci takım olma unvanını da elde etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta maçında Şanlıurfaspor, ikinci sırada bulunan Osmanlıspor’u 29 Aralık Perşembe günü sahasında konuk edecek.

Kaynak: AA



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