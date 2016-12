28 Aralık 2016 19:21

Osmanlıspor, 2016 yılındaki son resmi maçını 29 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda deplasmanda Şanlıurfaspor ile yapacak.

Şanlıurfa GAP Arena'da saat 16.00'da başlayacak 4. hafta maçını, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Şanlıurfaspor - Osmanlıspor maçı A2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda an be an Fotospor.com'da olacak.

A2 nasıl izlenir?

A2'yi Digiturk 'te 35 nolu kanaldan, Kablo TV 'de 37 nolu kanaldan, Turkcell TV'de 29 nolu kanaldan, Tivibu'da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda, Frekans: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, FEC: 5/6, Pol: H ( Yatay) konumunda izleyebilirsiniz.

Osmanlıspor rövaş peşinde

Rakibiyle sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybeden Osmanlıspor, grupta 3'te 3 yapan lider Şanlıurfaspor'dan rövanşı almaya çalışacak.

Grupta haftaya 6 puanla 2. sırada giren başkent temsilcisinde Raul Rusescu, Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Kemal Kılıç'ın göreve gelmesinin ardından aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Şanlıurfaspor ise başkent temsilcisi önünde gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor.