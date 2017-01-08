08 Ocak 2017, Pazar
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Şanlıurfa, Soro ile anlaştı

Şanlıurfaspor, Bakary Soro ile anlaştı.


08 Ocak 2017 13:53

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Bakary Soro ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.

Bağıban, yaptığı açıklamada, devre arası transfer çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiklerini söyledi.

Resmi sözleşmeleri imzalayarak transferi tamamlamak istediklerini belirten Bağıban, "Soro ile prensipte anlaştık, Antalya kampımıza katılacak." dedi.

Antalya kampını, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle erken tamamlayacaklarını belirten Bağıban, sezon hazırlıklarına Şanlıurfa'da devam edeceklerini kaydetti.

31 yaşındaki stoper Soro, daha önce Türkiye'de Orduspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor'da forma giymişti.

Sarı-yeşilli ekip, transfer döneminde daha önce orta saha oyuncuları Iraklı Humam Tarık ile Çaykur Rizespor'da forma giyen Nijeryalı Iyayi Believe Atiemwen'i kadrosuna katmıştı.

Etiket: Şanlıurfaspor, Bakary Soro


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