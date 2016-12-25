Şanlıurfa evinde kazandı

25 Aralık 2016 15:14

TFF 1.Lig'in 16 ve ilk yarının son haftasında Şanlıurfaspor sahasında Manisaspor'u konuk etti. Şanlıurfa GAP oynanan karşılaşmada Şanlıurfaspor, Manisaspor'u 66. dakikada Batuhan Artarslan ve 90+3'te Hüseyin Kala'nın attığı golle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Şanlıurfaspor'da Berkay Değirmencioğlu kırmızı kart gördü. Bu sonuçla üst üste 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Şanlıurfaspor puanını 20'ye yükseltti. Manisaspor ise 12 puanda kaldı.

Stat: GAP Arena

Hakemler: Murat Özcan, Candan Elbil, Ata Yıldırım

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz (Dk. 86 Hüseyin Kala), Berkay Can Değirmencioğlu, Mertcan Çam, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Karadeniz (Dk. 76 Halil Köçer), Cemil Adıcan, Fevzi Özkan (Dk. 55 Oktay Delibalta), Şaban Özel

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Hakan Turan (Dk. 77 Kağan Miray Barış), Muhammet Sercan Türkeri, Gökcan Kaya, Erman Bulucu, Ümit Yasin Arslan (Dk. 87 Gökdeniz Varol), Metin Yüksel, Konde, Bakaki, Dimov, Caner Öztürk (Dk. 65 Bahattin Köse)

Goller: Dk. 66 Batuhan Artarslan, Dk. 90+3 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Berkay Can Değirmencioğlu (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Erman Bulucu, Dk. 80 Bahattin Köse, Dk. 90 Gökcan Kaya (Manisaspor)