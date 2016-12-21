Sancaktepe - Çaykur Rizespor: 0-1

21 Aralık 2016 16:47

Çaykur Rizespor Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Sancaktepe Belediyespor'u 1 mağlup etti. Rize'nin golü Iyayi Atiemwen'den geldi.

Türkiye Kupası 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Sancaktepe Belediyespor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor rakibini deplasmanda 1-0 ile geçti.

Yeşil Beyazlıların tek golünü Iyayi Atiemwen attı. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 9 puanla liderliğe yükselirken Sancaktepe 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Çaykur Rizespor ile Sancaktepe Belediyespor bir sonraki Türkiye Kupası maçında 27 Aralık'ta bu kez Rize'de kozlarını paylaşacak.

Maçtan dakikalar

72. dakikada ceza sahası içinde Petrucci’nin vuruşunda kaleciden dönen topu Atiemwen kafayla tamamlayarak ağlara gönderdi. 0-1

86. dakikada defansın hatasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Petrucci’nin vuruşunda kaleci Mehmet meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Sancaktepe Belediyespor: Mehmet Doğan x, Bahadır Erol x, Samet Akaydın x, Gökhan Çetinus xx, Caner Solmaz xx, Süleyman Olgun xx, Selim Kayacı xx, Anıl Gir xx (Serkan Şirin dk. 69 x), İrfan Akgün xx (Umut Kıral dk. 89 ?), Umut Koçin xx, İlker Avşar x

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Akyüz xx, Atiyah xx, İsmael xx (Petrucci dk. 62 xx), Furkan Şimşek xx, Robin Yalçın xx, Saadane xx, Ahmet İlhan Özek xx (Muhammed Emin Balcılar dk. 84 ?), Recep Niyaz xx, Oğuz Han Aynaoğlu xx, Oğulcan Çağlayan xx (Iyayi Atiemwen dk. 69 xxx)

Gol: Atiemwen (dk. 72) (Çaykur Rizespor)