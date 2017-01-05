05 Ocak 2017, Perşembe
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Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'tan istediği rakam şaşırttı

Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o, Beşiktaş'ta forma giymek için aldığı ücrette büyük bir indirime gitti.


05 Ocak 2017 13:19


Ryan Babel'i Şenol Güneş'in vetosuna rağmen akıllara zarar bir rakama transfer eden Başkan Fikret Orman bu kez de yine kendi insiyatifini kullanarak gözünü Samuel Eto'o'ya dikti... Antalyaspor'a Aras'ı ve Ömer'i bonservisiyle öneren Orman, Kerim'i de ancak 6 aylığına verebileceğini iletti. Bunun son teklifleri olduğunu söyledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda istemediği ve Eto'o'nun menajeri tarafından getirilen oyuncuları tek tek gönderen Antalyaspor ise bu teklife "evet" dedi. Antalyaspor'dan 4 milyon Euro kazanan Eto'o sezonun ikinci yarısında 1 milyon Euro'ya oynamaya evet dedi. Fakat ikinci yarıda 10 gol atarsa 250 bin euro, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi olarak da 250'şer bin euro, yani topalmda 500 bin euro istedi.

Güneş'ten Eto'o için yönetime mesaj

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında yönetime bir mesaj daha gönderdi... daha önce yönetimin kendisinden habersiz anlaştığı Ryan Babel için "tanımıyorum. Tanıştırılmadık" diyen Güneş bu kez de Eto'o'yu almak isteyen yönetime "bizde olsa farklı yapı ortaya çıkar" diyerek yeni bir mesaj daha yolladı. Güneş bu mesajında, Eto'o'nun alınması durumunda sistemin değişeceğini bunun da devre arasında yapılmasının takıma zarar vereceğini iletti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: samuel eto'o, beşiktaş



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