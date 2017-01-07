07 Ocak 2017, Cumartesi
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Samuel Eto'o, Antalyaspor'da kalacak

Devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir'le anılan Samuel Eto'o konusunda Antalyaspor flaş bir karar aldı.


07 Ocak 2017 17:54

Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, düşünüp taşınıp Eto’o’yu satmama kararı aldıklarını söyledi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, göreve geldikleri günden bu yana büyük hedeflerden bahsettiklerini belirterek, başarının altında yatan en önemli etkeninin tesisler olduğunu kaydetti.

En şanslı kulüp başkanlarından biri olduğunu dile getiren Öztürk, “Büyük hedeflerimiz var. Büyük işleri büyün oyuncularla yapabilmek önemlidir. Transfer döneminde de Eto’o ile ilgili söylemler çıktı. Düşündük taşındık kaptanımızı satmama kararı aldık. Her türlü emeği vereceğiz. Bizim yönetimimizde Antalyaspor’u başkan göreceğiz. Bunu başaracağız. Bize bu tesisi kazandıranlara teşekkür ediyoruz”

Eto'o: Antalyaspor'da kalıyorum!

Antalyaspor'un yeni tesislerinin açılışında unutulmaz anlar da yaşandı... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in bulunduğu açılışta, başkan Ali Şafak Öztürk ile Samuel Eto'o sahneye çıktı. İkili arasında geçen dialog ise Beşiktaş taraftarını kızdırdı.

İşte o dialog:

Ali Şafak Öztürk: Antalyaspor'u seviyor musun?
Samuel Eto'o: Evet
Ali Şafak Öztürk: Antalyaspor'da kalıyor musun?
Samuel Eto'o: Evet
Ali Şafak Öztürk: Biz kimiz?
Samuel Eto: Biz Antalyaspor'uz...

Kaynak: Fotospor

Etiket: samuel eto'o, antalyaspor


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