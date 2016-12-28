29 Aralık 2016, Perşembe
> Antalyaspor > Samuel Eto'o: 48 ülkeli Dünya Kupası'nı destekliyorum

Samuel Eto'o: 48 ülkeli Dünya Kupası'nı destekliyorum

Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'dan çarpıcı sözler.


28 Aralık 2016 16:07


Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile gollerine devam eden Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'dan çarpıcı sözler. Eto'o, Dubai'de düzenlenen ve Ronaldo'nun en iyi futbolcu seçildiği 'Globe Soccer Awards' ödül törenine davetli olarak katıldı. Törende bir de konuşma yapan yıldız futbolcu, iki kişiye özel olarak teşekkür etti.

Eto'o'nun ilk mesajı teknik direktör Fabio Capello'yaydı. 35 yaşındaki futbolcu, Capello için ''Capello Bey'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Burada bir sürü insanın önünde bir konuşma yapabiliyorsam, bunu Capello'ya borçluyum. Senin sayende, ailem yemek yiyebiliyor ve ben en çok istediğim şeyleri yapabiliyorum. Bana bu şansı verdiğin için ve aileme bu olanakları sağladığın için sana çok teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

Golcü futbolcunun teşekkür ettiği bir diğer kişi, FIFA Başkanı Gianni Infantino oldu. Eto'o, Infantino için şu sözleri kullandı: ''İkinci mesajım tüm dünya için Infantino'ya. 48 ülkeli Dünya Kupası fikrini sonuna kadar destekliyorum. Ben ve tüm Afrika seni bu konuda destekleyecektir. Bu, Afrika ülkeleri için Dünya Kupası'na katılabilmek için büyük bir şans.''

Etiket: Antalyaspor, Samuel Eto'o



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Chedjou'nun oynamak istediği takım

Chedjou'nun oynamak istediği takım


Kaan Ayhan için rakam belli oldu
Kerim Frei yurtdışını istedi
Salih'in menajerinden Sampdoria açıklaması
Eto'o'nun Beşiktaş'tan ilginç istekleri var
Juventus gönderirse Galatasaray Benatia için teklif yapacak
Sneijder: Rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe değil

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntül...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? - Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verd...
Advocaat, Taison için devreye girdi Advocaat, Taison için devreye girdi - Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Taison'u arayan Dick Ad...
Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic - Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimin Samuel E...
Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası - Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi ...
Salih Uçan'ın yeni takımı... Salih Uçan'ın yeni takımı... - Fenerbahçe'de beklentileri veremeyen Salih Uçan için sarı...
Fenerbahçe beş katını teklif etti Fenerbahçe beş katını teklif etti - Hatem Ben Arfa transferi için uğraş veren Fenerbahçe bir ...
Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi - Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ryan Babel, mena...
Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti - Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medyadan ...
Alman basınından Podolski için flaş iddia Alman basınından Podolski için flaş iddia - Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın ...
''Fenerbahçe'den teklif aldı'' ''Fenerbahçe'den teklif aldı'' - Sven Göran Eriksson'un çalıştırdığı Çin 2. Ligi'nden Shen...