18 Ocak 2017, Çarşamba
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Samsunspor’dan imza şov

Samsunspor, anlaşmaya vardığı 3’ü yabancı 5 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.


18 Ocak 2017 19:38

Samsunspor, anlaşmaya vardığı 3’ü yabancı 5 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.

Samsunspor, devre arası transfer sezonunda imza attırdığı 5 futbolcu haricinde 5 futbolcuyla daha anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı takımın bugünkü antrenman öncesinde anlaşma sağlanan futbolcular Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Jeroen Lumu, Kevin Brands ve Eldin Adilovic ile Nuri Asan Tesisleri’nde sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, “Zor bir süreç geçirdik. Özellikle başkanımız bu konuda oldukça efor sarf etti. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah hep beraber şehir olarak, takım olarak bu süreci atlatacağız. Transferlerimiz Samsun camiasına hayırlı olsun. Kulübümüz adına çok mutluyuz. Transferlerin hayırlı olacağını tahmin ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Jeroen Lumu ve Kevin Brands çok büyük bir kulübe geldiklerini belirterek fayda sağlamaya çalışacaklarını söylediler.

Adiloviç: “Samsunspor’dan ayrıldıktan sonra kendimi bulamadım”

Eski takımına tekrar gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Eldin Adiloviç ise, “Eve döndüm çok mutluyum. 2 sene önce buradan gittim ama hiçbir yerde kendimi bulamadım. Samsunspor’u ve Samsun’u çok özledim. İlk geldiğim zamanla şimdiki zaman çok farklı. İlk geldiğimde şampiyon olmak için savaştım. Şimdi bu ligde kalmak için savaşacağız. Ama ben sadece kısa süre için burada olduğumu zannetmiyorum. Daha uzun süre burada oynamak istiyorum. Çünkü buradan gittiğimde baktım. Hiçbir yerde bizim taraftarımız gibi taraftar yok. Takım sahaya çıkıyor sanki sinema gibi. 3-5 kişi izlemeye geliyor. Burası farklı bir şehir, tam bir futbol şehri. Samsunspor bundan sonra inşallah bu lig için oynamayacak, Süper Lig'e çıkmak lazım. Bunun için buraya geldim” diye konuştu.

Futbolcular açıklamalardan sonra kendilerini kırmızı-beyazlı formaya bağlayan imzaları attılar. Samsunspor, Jeroen Lumu, Kevin Brands, Ahmet Burak Solakel ve Eldin Adilovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, Erkam Reşmen’le ise opsiyonu Samsunspor’da olmak üzere 6 aylığına kiralık olarak anlaştı.

Kaynak: İHA

Etiket: samsunspor, transfer


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