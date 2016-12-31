Samsunspor’da sadece 3 oyuncu gol atabildi

31 Aralık 2016 17:00

Samsunspor 2016-2017 sezonu ilk yarısında çok kötü sonuçlar alarak 2 galibiyet, 5 berberlik ve 9 mağlubiyet ile birlikte ilk yarıyı 17. sırada tamamladı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 23 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıda yediği 23 golle birlikte maç başına 1,44 gol yeme ortalaması tutturarak Mersin İdmanyurdu, Boluspor ve Manisaspor’un ardından ligde en fazla gol yiyen 4. takım oldu. Samsunspor, rakip filelere attığı 6 golle de ligde en az gol atan takım oldu. En son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu ise rakip filelere 12 gol kaydetti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile birlikte ligde en fazla üst üste mağlup gelme serisinin de sahibi oldu. 2 takım da 4 kez üst üste sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kale güven vermedi

Samsunspor sezona kalede Bekir Sevgi ile başladı. Sevgi görev aldığı 4 maçta 360 dakika görev alırken 4 gol yedi, 2 maçta ise kalesini gole kapattı. İlk 4 maçın ardından kaleyi devralan Furkan Köse ise 12 maçın tamamında 90 dakika forma giyerek bin 80 dakika görev yaptı. Furkan, bu maçların 4’ünde kalesini gole kaparken, 17 gol yedi.

Ousmane N’Diaye bütün maçlarda 90 dakika oynadı

Samsunspor’un en istikrarlı oyuncularından birisi olan Senegalli defans oyuncusu Ousmane N’Diaye, ligde 16 maçın tamamında da 90 dakika forma giyen 9 futbolcudan birisi oldu. N’Diaye 16 karşılaşmada skora katkı sağlamazken 3 kez sarı kart gördü.

Deneyimli savunmacı Fatih Kılıçkaya ise 12 maçta görev yaptı ve toplam 955 dakika sahada kaldı. Skora katkı sağlayamayan Kılıçkaya, 2 kez sarı kart gördü.

Sağ bek Canberk Aydın 12 maçta toplam 960 dakika görev aldı. Gol ve asist katkısı yapamayan Canberk, 2 kez sarı kart gördü.

Bu sezon sakatlıklar yüzünden pek şans bulamayan Ercan Yazıcı ise 8 karşılaşmada 556 dakika forma şansı buldu. Ercan skora katkı yapamazken 2 sarı kart gördü.

Genç oyunculardan Ramazan Özcan ligin ilk 3 maçında forma şansı buldu. Toplam 226 dakika görev yapan Ramazan, skor anlamında bir katkıda bulunamadı.

Ligde sadece 1 maçta forma giyen savunma oyuncusu Erdi Dikmen, 26 dakika görev aldığı Mersin İdmanyurdu maçında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Samsunspor maçı deplasmanda 3-0 kaybetti.

16 maçın hepsinde forma giyen oyunculardan birisi olan Hasan Kılıç, toplamda bin 405 dakika görev yaptı. Hasan skora katkıda bulunamazken 1 kez sarı kart gördü.

Geçen seneyi Tepecikspor’da kiralık olarak geçiren Halil İbrahim Pekşen, bu sene oynanan 16 lig karşılaşmasında da forma giydi. Toplam 985 dakika forma giyen Halil İbrahim 2 gol atıp 3 de sarı kart gördü.

Takımın en golcü ismi olan Murat Gürbüzerol, takımın attığı 6 golün 3’ünü kaydetti. 16 maçın tamamında da forma giyen Gürbüzerol toplamda bin 418 dakika görev aldı. Gürbüzerol 1 kez de sarı kart gördü.

16 maçın tamamında forma giyen bir başka oyuncu olan Mehmet Çakır, toplamda bin 175 dakika sahada kaldı. Çakır, skora katkıda bulunamazken 2 kez sarı kart gördü.

13 maçta görev yapan Burhan Arman, süre aldığı bin 202 dakikada gol ve asist üretemezken 3 kez sarı kart gördü.

Takımın emektar oyuncularından olan Mustafa Sevgi 15 maçta bin 316 dakika forma giydi. Geçen sene gol ve asist açısından takımını taşıyan Sevgi bu sene ise sadece 1 gol atabildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart gören 2 futbolcudan birisi olan Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Distel Zola, görev yaptığı 11 maçta 732 dakika süre aldı. Golsüz biten Manisaspor maçında kırmızı kart gören Zola, skora katkıda bulunamazken 3 kez de sarı kart gördü.

Genç orta saha oyuncusu Berkay Polat, ligde 8 maçta toplam 125 dakika süre aldı. Berkay, süre aldığı maçlarda skora etki edemedi.

Samsunspor’da forma şansı bulan en geç oyuncu olan 16 yaşındaki Enes İslam İlkin, 2 karşılaşmada sonradan oyuna girerek 24 dakika görev aldı. Enes, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

Kırmızı-beyazlılarda en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan oyuncu, forvette görev alan Alperen Pak oldu. Pak, 16 maçın tamamında görev yapıp bin 4 dakika sahada kalmasına rağmen gol ve asist anlamında takımına katkı sağlamadı.

Kırmızı-beyazlıların 6 golünün üçünü Murat Gürgüzerol, ikisini Halil İbrahim Pekşen ve birini de Mustafa Sevgi kaydetti.