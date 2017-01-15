Samsunspor dibe vurdu!

TFF 1.Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2 - 0 kazandı. Bandırmaspor'a 3 puanı getiren golleri 11 ve 63'üncü dakikalarda Atabey Çiçek attı.
Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 17'ye çıkardı. Ligde galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Samsunspor ise 11 puanda kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Engin Erdem xxx, Murat Ergin Gözütok xxx
Bandırmaspor: Okan Kocuk xx, David Deniz Kılıç xx, Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Üstün Bilgi dk. 87 ?), Brinner Souza xx, Gökhan Karadeniz xx, Marino Da Silva xx, Emre Güngör xx, Feridun Kıroğlu xx (Doğan Karakuş dk. 77 ?), Gökhan Yılmaz xx, Bahri Can Avcı xx, Atabey Çiçek xxx (Yusuf Akyel dk. 90+3 ?)
Samsunspor: Furkan Köse x, Ouzmane Ndiaye x, Zola x (Vedat Bora dk. 63 x), Murat Gürbüzerol x, Canberk Aydın x, Burhan Arman x, Mustafa Sevgi x (Göksu dk. 68 x), Hasan Kılıç x, Kenan Karışık x, Abdülkerim Bardakçı x, Famoussa Kone x (Alperen dk. 72 x)
Goller: Atabey (dk. 11 ve 64 (Bandırmaspor)
Sarı kart: Burhan Arman (Samsunspor)