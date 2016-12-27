27 Aralık 2016 18:07

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, 3 yabancı oyuncu ile anlaştıklarını bildirdi.

Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci devresi öncesi daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Kulübe verilen iki dönem transfer yasağının 1 Ocak'ta sona ereceğine dikkati çeken Zeren, "Transfer tahtamız da kapalı ama yönetim kurulumuz açtırmak için büyük çaba harcıyor. Biz transferde geç kalmamak için çalışmalara başladık. Forvet, sağ açık ve sol açıkta oynayan 3 yabancı oyuncu ile her konuda anlaştık. Transfer tahtasının açılmasını bekliyoruz, açılır açılmaz oyuncuları açıklayacağız." dedi.

Mevcut kadrodaki 9 oyuncu ile yollarını ayıracaklarını belirten Zeren, "Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda yarın 9 oyuncu ile yollarımızı ayıracağız. Bu oyuncuların bazılarını kiralık vereceğiz, bazılarının ise sözleşmesini feshedeceğiz. Başkanımız Erkurt Tutu ile yapacağımız görüşme sonucunda bu oyuncuları da kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Coşkun Zeren, devre arası kamp çalışmaları kapsamında takımın 29 Aralık'ta Antalya'da toplanacağını, yeni transfer edecekleri oyuncuları kampa dahil etmeyi planladıklarını kaydetti.