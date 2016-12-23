23 Aralık 2016 01:48

Beşiktaş yönetimi 2017-18 veya 2018-19 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinin Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya başvuru yaptı. Her yıl Mart ayında bir sonraki sezonun final maçının oynanacağı stat belli olurken, siyah-beyazlı yönetim Mart ayından çok önce gerekli başvuruları hazırladı ve finalin İstanbul'a gelmesi için başvuruda bulundu.

Vodafone Arena'nın bu büyük organizasyonu alabilmes için UEFA Genel Sekreterliği, Türkiye’ye bir dizi ziyaret yapacak ve devletin üst düzey yetkililerinden özellikle güvenlikle ilgili garantiler isteyecek. İstanbul en son 2005'de Liverpool'un, Milan'ı yenerek şampiyon olduğu Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.