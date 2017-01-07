07 Ocak 2017, Cumartesi
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Samican Keskin: "Jurcic biraz despot bir insandı"

Adanaspor'un başarılı oyuncusu Samican Keskin "Jurcic, Hırvat bir hoca. Biraz daha disiplinli, despot bir insandı. O da takım için başarılı olmak istedi ama ikili ilişkileri biraz zayıftı" dedi.


07 Ocak 2017 13:18

Antalya Belek'te kamp hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da ikinci yarı öncesi antrenmanlar devam ediyor. Adana ekibinin orta sahadaki isimlerinden Samican Keskin antrenmanın ardından İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.
Genç futbolcu, Süper Lig'e bu sezon çıktıklarını ifade ederek, "Biraz daha istikrarlı, biraz daha hazır olmalıyız diye kararlaştırmıştık. İlk maçımızı evimizde Bursaspor'a karşı oynadık ve taraftarımızla birlikte kazanabileceğimiz maçtan mağlup ayrıldık. Onun ardından Kasımpaşa beraberliğiyle birlikte istediğimiz puanları da alamayınca demoralize olduk. Sonrasında takım mücadele etmeye devam etti ama mağlubiyet serileri alınca bu da bizi olumsuz etkiledi. Takımda geçen yıldan süregelen müthiş bir arkadaşlık vardı. Saha içerisinde bu uyumu yansıtıyorduk ama puan olarak elde edemiyorduk" diye konuştu.

"İkinci yarı için heyecanlandık"

"İlk devrenin son 3 maçında takım içindeki uyumu puana da yansıtınca takım tekrar havaya girdi" diyen Samican Keskin, "Tekrar ikinci devre için hepimiz biraz daha heyecanlandık. Futbolun yanın puanlar da gelince sonuçta insan emeğinin karşılığını almış oluyor. Bununla beraber takım biraz daha hızlandı." Sezon içinde yolların ayrıldığı teknik direktör Jurcic ile ilgili de konuşan Samican Keskin, "Jurcic, Hırvat bir hoca. Biraz daha disiplinli ve despot bir insandı. O da takım için başarılı olmak istedi ama ikili ilişkileri biraz zayıftı. Onun dışında çalışma isteği gayet iyiydi. Levent hocanın gelmesiyle kendi adıma ve takımım adına gözlemlediğim kadarıyla çok büyük bir adım oldu. Çünkü Levent hocanın futbolcularla iletişimi olsun, hem duruşu hem de futbol anlayışı, bize çok uyum sağladı. Levent hoca şu an bizim açımızdan şans olarak gözüküyor. Hem milli takımla alakalı çalışmalarının devam ediyor olması, hem de vizyonunun geniş olması ve futbol bilgisi, bütün genç oyuncular için artı gibi gözüküyor" dedi.

"Hakemler de insan, hata yapabilir"

Bu sezon hakem hatalarının çok gündeme gelmesiyle ilgili olarak da konuşan Samican Keskin, "Hakemler de bizler gibi insan. Onlar da hata yapabiliyor ama bizim sıkıntımız hataların sürekli bizim üzerimize gelmesi. Tabii onların da hata yapma şansı var. Sadece 2 hafta, 4 hafta, 5 hafta üst üste penaltı pozisyonları, kırmızı kart pozisyonları tekrarlanınca kendi kendimize düşünmemize sebep oldu. Ancak onlar da insan oldukları için çok fazla üzerlerine de gitmek istemiyorum."

"UEFA'ya gitmek büyük bir başarı olur"

Adanaspor'un sezon hedefiyle ilgili de konuşan Keskin, "Sezona başladığımızda aslında ligde kalmak gibi bir hedefimiz yoktu. Zaten bu ligde kalacağımızı düşünüyorduk. Sonrasında puanlar alamayınca bu pozisyona geldik. Şu an önümüzde 3 takım var ve düşme potasının üzerindeki takımları da aşağıya çekmeyi düşünüyoruz. Her maçı kazandıktan sonra lig bizi nereye getirecek göreceğiz. Sonrasında lige yeni çıkmış bir takım olarak UEFA'ya gitmek büyük bir başarı olur. Neden olmasın" diye konuştu. 3 sezondur 1. Lig'de oynadığını da hatırlatan Samican Keskin, "Sezon boyunca 30 maç oynuyordum. Şimdi Süper Lig'e çıktık. Tabii ki 1. Lig güzel bir lig ama Süper Lig çok farklı. Şu anda en önemli isteğim, kendi futbolumu A Milli Takım formasını giymek" diyerek sözlerini noktaladı.

Etiket: Adanaspor, Samican Keskin


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