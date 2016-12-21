Samed Yeşil'in menajeri transferi açıkladı!

21 Aralık 2016 13:51

Reza Fazeli, "Galatasaray ve Trabzonspor isimlerini siz söylediğiniz için söylüyorum. İlgi var, ama ben somut bir görüşme yapmadım. Türkiye önemli bir seçenek. Görüşme yapmadan olur mu olmaz mı şeklinde yorum yapamam. Samed şu anda Türkiye'de değil. Ama ülkenin en büyük iki kulübü onunla ilgileniyor " dedi.

Genç futbolcunun şansız bir dönem geçirdiğini belirten Fazeli, "Son derece yetenekli. Bana göre pozisyon bilgisi üst düzeyde olan bir forvet. Alman Futbol Federasyon'u yetkilileri de aynı konuda birleşiyorlar; ancak pek çok şansızlık yaşadı. Sakatlıklar bunlardan bir tanesi. Yoksa Samed, kendi jenerasyonunun elit oyuncularından. Almanya'da bugün bile elit oyuncu olarak gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

B.Leverkusen'den Liverpool'a transfer olan Samed Yeşil, İsveçre'nin FC Luzern kulübünde kiralık olarak oynamıştı.. 22 yaşındaki forvet şu anda boşta