29 Aralık 2016 00:37

İtalya'ya geri döneceği iddia edilen Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, ''henüz Sampdoria'dan kimse beni Salih için aramadı. Ama Sampdoria iyi bir takım. Ama şu anda hipotez durumunda olan bir konu hakkında konuşmak doğru olmaz'' açıklamasını yaptı.