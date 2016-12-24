Salih Uçan'a Serie A'dan teklif

24 Aralık 2016 01:33

Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Salih Uçan, Serie A'ya dönüyor... İtalya Ligi takımlarından Sampdoria'nın Benfica'dan kiraladığı Filip Djuricic'ten beklediği performansı alamadığı ve yerine Salih'i monte etmek istediği iddia edildi. Sampdoria'nın Salih daha önce de Roma'da kiralık olarak oynarken ilgilendiği hatırlatıldı.

Genç orta saha oyuncusu 2 sezonu Roma'da kiralık olarak geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Salih, sezonun ilk maçlarında forma giyse de sonradan Advocaat'ın gözünden düştü. Adı Sampdoria dışında birçok Anadolu kulübüyle de anılan başarılı futbolcu, buna rağmen şu anda transferi düşünmüyor.