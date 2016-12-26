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Salih Uçan: Büyük bir yıldız olarak döneceğim

Fenerbahçe'de devre arasında İtalya'ya gitmeye hazırlanan Salih Uçan, ''büyük bir yıldız'' olarak geri dönmenin peşinde.


26 Aralık 2016 09:25


Fenerbahçe'de Salih Uçan defteri bu devre arasında kapanacak...

1 milyon 550 bin Euro'ya Buca'dan alındığında Emre Belözoğlu'nun varisi olarak yorumlanıyordu. 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 14 milyon Euro'luk satın alma bedeliyle Roma'ya kiralandığında Başkan Aziz Yıldırım, Ersun Yanal'ı basının karşısında genç yıldızın değerini bilmemekle suçladı.

Roma'da forma bulamadığı dönemde İtalya'nın diğer takımlarından gelen kiralama teklifleri Fenerbhçe yönetimi tarafından reddedilirken, sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir hevesle Salih'in dönüşünü bekledi.
Brezilya'dan harikalar yaratan Diego ise ''Salih döndü artık sana ihtiyaç yok'' denerek cebine para konularak yollandı. Fakat Salih, Yanal tarafından neden gönderildiğini, Roma'da neden forma bulamadığını, Advocaat'ın neden yetersiz bulduğu her hafta biraz daha ortaya çıktı.

Devre arasında İtalya'dan Sampdoria'ya gitmeye hazırlanan Salih'in yavaş yavaş takım arkadaşlarına veda ettiği ve Türkiye'ye çok daha zirvede döneceği yönünde büyük laflar ettiği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

Etiket: salih uçan, fenerbahçe



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