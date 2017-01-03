Salih Dursun, Deniz Ateş Bitnel'den özür diledi

03 Ocak 2017 16:51

Geçen yıl Galatasaray'la oynanan maçta Cavanda'ya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden kırmızı kartı alarak, hakeme kırmızı kart gösterip dışarı işareti yapmasıyla gündeme gelen Trabzonsporlu Salih Dursun, kendisini Antalyasporlu yapan mukaveleye imza attı. Dursun, imza töreninde yaşananlardan dolayı Deniz Ateş Bitnel ve hakem camiasından özür diledi.

Süper Lig'de ilk yarıyı 9'uncu sırada tamamlayan Antalyaspor, Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Salih Dursun ile resmi sözleşme imzaladı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker hazır bulundu.

Antalyaspor'a imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Salih Dursun, "Antalyaspor'un vizyon bir kulüp olduğunu gördüm. Kaliteli bir kulüp olma yolunda yükselişte. Başarıya aç olan bir kulüp. Ben de oynamaya açım. Oynayarak başarılı olmak istiyorum. Benim için en uygun olan kulüp Antalyaspor'du. Kariyerim boyunca en mutlu olduğum kulübe geldim. İlk geldiğim günden beri gayet hoş karşılandım. Mutlu oldum. İnşallah bu da puan durumuna ve sezona yansır" dedi.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Kariyerinde başarılı olarak Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Salih Dursun, şöyle konuştu:

"Kariyer planlamamda ilk olarak burada başarılı olmak istiyorum. Antalyaspor'un da yükselişiyle ben de yükselmek istiyorum. Herkes (A) Milli takımda oynamak ister.

Milli takıma gidip oradan da Avrupa'ya açılmak istiyorum. Kendimi geliştirmek için Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. İnşallah bunu başaracağımı düşünüyorum. Antalyaspor benim için güzel bir seçenek. Önce Antalyaspor'da sonrasında Avrupa'da oynamak istiyorum. "

"ÖZÜR DİLEDİ"

Galatasaray ile Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Salih Dursun, Deniz Ateş Bitnel ve bütün hakemlerden özür dilediğini söyledi. Salih Dursun, "Geçmişte Trabzonspor'da yaşadığım olayı herkes biliyor. Öncelikle olayın benim açımdan bir anda geliştiğini, nasıl oldu bilmiyorum ama bilmeden düşünmeden yaptığım bir hareketti. Yaptıktan sonra soyunma odasına gittiğimde yanlış bir şey yaptığımı bildiğim için bana, kulübe nasıl bir ceza verecekler diye düşündüm. Sağ olsun Trabzonspor Kulübü bana destek oldu. Fakat, benim yaptığım hareket doğru bir hareket değildi" diye konuştu.

"İLK DEFA KONUŞUYORUM"

Konuyla ilgili ilk defa konuşma şansı bulduğunu da belirten Salih Dursun, şunları kaydetti:

"Benim için yanlış bir hamle idi. Ani gelişen acemice, düşünmeden yapılan bir hamle idi. Sonunu düşünmemiştim, ne olacağını? Böyle olacağını bilseydim, yani hem hakem adına, hakemin düştüğü durumu ve benim yaptığım konuların farklı yerlere gideceğini düşünemedim. Olaydan sonra çok büyük üzüntü yaşadım. Trabzonspor taraftarı bana sahip çıktı ama onun üzüntüsü bende hep vardı. Bunu açıklamak istedim. Önce maçın hakemi Deniz hocadan özür dilerim. Benim yüzünden yaşadığı sıkıntılar, hakemlere karşı algılandı konu. Aslında orada basit bir cahillik mi diyeyim acemilik mi diyeyim. Bir anda yapılan bir hareket vardı. Hakemlerden de özür dilerim. Onlara karşı yapılan bir hareket gibi oldu. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Hiçbir zaman 'mutluyum' diyebileceğim bir olay olmadı. Deniz hoca hata yapmış olabilir ama bilseydim bu konu bu kadar uzayacak yapmazdım. Bunu herkesin bilmesini isterim."

Asbaşkan Şefik Öz ise Salih Dursun'u Antalyaspor'a transfer etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Salih Dursun'la satın alma opsiyonlu 3,5 yıllık bir sözleşme yaptık. İnşallah başarılı kariyerine bizimle devam edecek" dedi.

ETO'O'NUN TRANSFERİ

Eto'o'nun transfer söylentilerine de açıklık getiren Şefik Öz, "Şu an da netleşmiş bir teklif yok. Bu akşam ki yönetim kurulu toplantısında konuyu konuşacağız. Eto'o ile çalışmak istiyoruz. Kendisi dünya yıldızı ve kariyerinin sonuna geldi. Başka bir takımda, Avrupa'da oynamak ister. Bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker ise, Antalyaspor'a güzel bir futbolcu kazandırdıklarını belirterek, "Milli de olmuş bir oyuncuyu transfer ettik. Salih Dursun çok yönlü bir oyuncu. Hocamız nerede değerlendirmek isterse orada oynayacak. Antalyaspor için hayırlı olur inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından Salih Dursun kendisini Antalyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı ve Antalyaspor formasını giyerek gazetecilere poz verdi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sezonun 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, TT Arena'da Trabzonspor'u ağırlarken, Galatsaraylı Umut Bulut, ceza alanında yerde kalmış, hakem Deniz Ateş Bitnel ise bu pozisyonda penaltı düdüğü çalıp, Trabzonsporlu Cavanda'yı ise kırmızı kartla oyundan atmıştı.Maç içinde birçok pozisyonda Deniz Ateş Bitnel'e tepki gösteren Trabzonsporlu oyuncular için bu penaltı kararı bardağı taşıran son damla olmuş ve Bordo Mavili futbolcular ile teknik heyet adeta çılgına dönmüştü. Salih Dursun da Deniz Ateş Bitnel'in elindeki kırmızı kartı alıp, ona göstermişti.

Bu hareketin ardından maç sonu Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, Salih Dursun'u da yanına alarak Deniz Ateş Birnel hakkında çok sert açıklamalar yaptığı bir basın toplantısı düzenlemiş, Trabzon'da bir sokağa ise Salih Dursun'un adı verilmişti.