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Saldırı tanığı futbolcu anlattı: Kız arkadaşımı sırtıma alıp...

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını anlattı.


01 Ocak 2017 11:35


Saldırı sırasında Reina'da bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve "Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.

Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.

Diğer görgü tanıklarının ifadesi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı bir arkadaşını getiren gece kulübü çalışanı terör saldırı anını anlattı. Kulüpte garson olarak çalışan kişi, "Arkadaşımı getirdim. Panikle attık kendimizi biryere. İki kişilermiş. Birini gördük ama" dedi. "Patlama oldu mu? sorusuna , "Patlama olmadı sadece taradılar. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500- 600 kişi vardı. tam olarak bilmiyorum" dedi.

Hastaneye getirilen bir başka yaralı da, "Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride" diye konuştu.

Saldırı sırasında gece klübünde bulunan bir başka kadın tanık da hastane önünde olay anını gözyaşları içinde anlattı: "Saate en son baktığımda 01.30 sıralarıydı. Ayıldığımda annemi aradım. 'Bizi vurdular, eşim öldü' dedim. Hiç konuşmuyordu. Sonra özel Harekat polisleri girdi içeri. O sırada telefon açıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Allahıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hala alıyorum. Polis geldi 'Elinizi başınızın üstüne koyun teslim olun' dedi. Biz yerden kalkamadık polisler sağ olsun bizi yerden kaldırdı. Üst kata çıkıp oradan çıktık. Denize atlayanlar olmuş. Her gün televizyonda izliyoruz biz bunları ama başına gelince gerçekten çok kötü bir şeymiş. Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak" dedi. "Eşinizden haber aldınız mı?" sorusuna ise görgü tanığı kadın, "Röntgene götürmüşler. Konuşuyormuş" diye konuştu.

Kaynak: BBC Türkçe

Etiket: saldırı, ortaköy



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