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'Sakho'yu alalım, bu iş çözülsün!'

Galatasaray Yönetimi, Riekerink’e seçim yapması için bir oyuncu listesi sundu, ancak Hollandalı hocanın aklında farklı isimler var. Başarılı çalıştırıcı, Liverpool’da kadro dışı kalan Sakho’nun, kiralık olarak alınması halinde bile savunmadaki problemi çözeceğine inanıyor.


22 Aralık 2016 10:31


Riekerink’in aklı Sakho’da kaldı... Galatasaray Yönetimi, kadrodaki eksikler doğrultusunda belirlenen bölgeler için futbol şubesi tarafından oluşturulan oyuncu havuzunu liste halinde teknik heyete sundu. Maliyeti uygun futbolcuların yer aldığı bu liste, hocayı pek de memnun etmemiş gibi görünüyor. Soru işareti bulunmayan isimlerle yola devam edilmesi gerektiğini belirten Riekerink, Liverpool’da kadro dışı kalan Mamadou Sakho’nun, kiralık olarak alınması halinde bile savunmadaki problemi çözeceğini düşünüyor.

Yöneticiler sıcak bakıyor

Hollandalı hocanın bu yöndeki düşüncesini yöneticilere ilettiği de gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılı idareciler de bu fikre soğuk bakmıyor. Sakho kısa bir süre önce de Galatasaray’ın gündemine gelmiş, ancak çok sayıda talibinin bulunması nedeniyle transfer rafa kaldırılmıştı.

Liverpool’dan ayrılmak istiyor

Yönetim bu hafta içinde Sakho konusunda bir kez daha nabız yoklamaya hazırlanıyor. Liverpool’un yedek takımıyla maçlara çıkmaya devam eden 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, doping testi pozitif çıktığı için UEFA’dan men cezası almıştı. Ardından hocası Klopp’la da sorunlar yaşayan Sakho, devre arasında Liverpool’dan ayrılmak istiyor.

En iyi ihtimalle kiralık

Sarı-Kırmızılılar da bu fırsatı kullanarak oyuncuyu kiralamaya çalışacak. 26 yaşındaki futbolcunun İngiltere dışına çıkmaya sıcak bakmadığı ifade edilse de, yönetim temaslarda bulunacak. Yarım sezon için Sakho’ya 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Galatasaray, Riekerink, Mamadou Sakho,



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