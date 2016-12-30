31 Aralık 2016, Cumartesi
> Adanaspor > Şahin: "Adanaspor'un ligde kalması için çaba sarf edeceğiz"

Şahin: "Adanaspor'un ligde kalması için çaba sarf edeceğiz"

16 haftada topladığı 10 puanla son sırada yer alan Adanaspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin, ligde kalmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.


30 Aralık 2016 18:17


Adanaspor Teknik Direktörü ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu Basın Salonu’nda Başkan Bayram Akgül ile basın toplantısı düzenledi.

Şahin, Adanaspor’a gelmekten dolayı memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Adanaspor lige iyi başlayamadı. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada bu 16 haftalık süreçte oyuncularımızın daha da tecrübe sahibi olduğunu ve özellikle son 2 maçta gerek oyun karakterleri, gerek kişisel özellilerini sahaya yansıtarak bundan sonraki periyotta daha iyi işler yapabileceğine inandık. Bildiğimiz üzere takımımız ligimizde en genç 2. takım, o yüzden tecrübe kelimesini kullandım. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımızla her gün istişare halindeyiz. Devre arasını mevcut oyuncularımızla ve bize katılacak oyuncularla en iyi şekilde değerlendireceğiz. Adanaspor ve Türk futbolu adına geleceğe yönelik başarılı işler yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız hep bu hedef doğrultusunda devam edecektir.”

"Yabancı transferimiz bugün netleşecek"

Başkan Bayram Akgül, transfer konusunda medyada yer alan isimlerin doğru olmadığını, teklif götürdükleri yabancı bir oyuncu olduğunu ve onun durumunun da bugün netleşeceğini söyledi.

Levent Şahin'in takımın başına getirilmesiyle ilgili sürece değinen Akgül, “Buradan Futbol Federasyonu Başkanı'na ve Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim’e teşekkür ediyorum. Kendisinden ricada bulunduk. Başta kabul etmedi ama ısrarlı davranışlarımız sonucunda Levent hocamızın bizimle beraber çalışmasına izin verdi. Aynı zamanda milli takımda sayın hocamız Fatih hocayla beraber görevine devam edecek” dedi. Bayram Akgül, yardımcı hoca Serdar Galima ile de yolları ayırdıklarını kaydetti.

Etiket: Adanaspor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Aziz Yıldırım'ın en çok galibiyet aldığı yıl

Aziz Yıldırım'ın en çok galibiyet aldığı yıl

Stoch'a kiralık teklifi

Stoch'a kiralık teklifi

Hamit Altıntop'tan ayrılmak için sürpriz istek!

Hamit Altıntop'tan ayrılmak için sürpriz istek!

Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu

Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu


10 numara arayan Fenerbahçe'ye isim yağıyor
Özbek ile Sneijder arasında 'derin çekişme'
Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor
Beşiktaş'ta transferde 2 sezonda neler oldu?
Emenike elde kaldı, kimse istemiyor
Menajeri Debuchy'yi Fenerbahçe'ye teklif etti

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Aziz Yıldırım'ın en çok galibiyet aldığı yıl


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'a Ortadoğulu gol makinesi Galatasaray'a Ortadoğulu gol makinesi - Galatasaray, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma g...
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Camilo'ya teklif yaptı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Camilo'ya teklif yaptı - Trabzonspor takımdan ayrılacak olan Mehmet Ekici'nin yeri...
Şenol Güneş ilk kez bir isim verecek!.. Timothee Kolodziejczak Şenol Güneş ilk kez bir isim verecek!.. Timothee Kolodziejczak - Şenol Güneş, Sevilla'da forma giyen sol stoper Timothee K...
Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor - Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki buzları Mehmet Ekic...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Manoel savaşı! Galatasaray ve Beşiktaş'ın Manoel savaşı! - Beşiktaş ile uzun süredir adı anılan Brezilyalı stoper Ma...
10 numara arayan Fenerbahçe'ye isim yağıyor 10 numara arayan Fenerbahçe'ye isim yağıyor - Mirsad Türkcan sezon başında önerdiği Stevan Jovetic'i bi...
500 milyon Dolar bekleniyordu, 170 milyon Dolar geldi 500 milyon Dolar bekleniyordu, 170 milyon Dolar geldi - Galatasaray'ın dün KAP'a yaptığı açıklamada Riva projeler...
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor - Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri devam eden Endoğan Adi...
Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu - Fenerbahçe, Karadağlı golcü Stevan Jovetic'i transfer etm...
Emenike elde kaldı, kimse istemiyor Emenike elde kaldı, kimse istemiyor - Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike krizi yaşanıyor...