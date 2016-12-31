31 Aralık 2016 21:21

Şahika Ercümen Survivor'da ünlüler takımında yer alacak. Dünya Serbest Dalış rekortmeni olan Şahika Ercümen, Survivor 2017'ye renk katacak ünlüler arasında. İşte Şahika Ercümen hakkında bilinmeyenler...

Şahika Ercümen kimdir?

2014 yılı itibarıyla serbest dalış alanında 6 adet resmi dünya rekoru sahibidir. Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Çocukluğunda yaşadığı astım rahatsızlığı üzerine spora başladıktan sonra su sporlarının birçok dalında şampiyonluklar elde etmiştir. Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesini bitirdi. Ankara, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunudur. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2013 yılı itibarıyla serbest dalış alanında 4 adet resmi dünya rekoru sahibidir. Dünya rekorlarının yanı sıra 1998 yılından beri katıldığı yüzme ve sualtı sporları müsabakalarında ulusal ve uluslararası 100’ün üzerinde madalya, çeşitli özel ödüller, kupalar, birçok Türkiye Rekoru elde etmiştir.

Şahika Ercümen suya karşı olan tutkusu ve minnettarlığı ile sualtı ile ilgili birçok sosyal sorumluluk projesini de gönüllü olarak yürütmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Şahika Ercümen, Uluslararası Serbest Dalış Eğitmeni Lisansı sahibidir.

22 Temmuz 2014 tarihinde Şahika Ercümen aldığı tek bir nefes ile -91 metreye inerek yeni bir Dünya Rekoru kırdı! 23 Temmuz 2014 tarihinde ise paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik bir dalış yaparak bir rekor daha kırdı. Derin dalıştaki tüm resmi Türkiye Rekorları kendisine ait olan sporcumuz böylece 6. Dünya Rekoruna imza atmış oldu.

Çeşitli Reklam filmleri ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan milli sporcu, engelliler ile dalış, suların korunması ve nesli tehlike altında olan türler ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri yürütmekte, doğru nefeslenme, başarı, motivasyon gibi konularda seminerler de vermektedir.

Ödülleri:

2002 : Yılın Sporcusu Ödülü Çanakkale/Türkiye

2003: Türkiye Şampiyonu paletli yüzme 800m ve 400m, (B Grubu)

2003: Türkiye Şampiyonu, Sualtı Navigasyonu

2003: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış Takımı ile

2004: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış Takımı ile

2005: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış Takımı ile

2006: Türkiye Şampiyonu, Sualtı Hokeyi Takımı ile

2006: Türkiye Rekoru Serbest Dalış, İspanya/ Tenerife

2007: Türkiye Rekoru ve Türkiye Şampiyonluğu, Serbest Dalış

2007: Türkiye Şampiyonu, Sualtı Hokeyi Takımı ile

2008: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış Takımı ile

2008:Avrupa Üçüncüsü, Sualtı Hokeyi Milli Takımı ile İstanbul/ Türkiye

2009: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış

2010: Türkiye Rekoru ve Dünya Rekoru’ na en yakın derece ( -65 metre)

2011: Dünya Rekoru, Serbest Dalış 110 metre Buz Altı Yatay Dalış Weissensee/ Avusturya

2011: Buzun altından 70 metre olan bayanlar rekorunu ve 108 metre olan erkekler rekorunu kırarak en uzun mesafeyi gitti, Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

2011: Dünya Rekoru 60 metre Paletsiz Değişken Ağırlık, Mısır/Dahab

2011: Dünya Rekoru 70 metre Paletli Sabit Ağırlık, Mısır/Dahab

2013: Dünya Rekoru 61 metre Paletsiz Değişken Ağırlık, Van/Türkiye (Van Gölü’ nde kırılan Dünya Rekoru dünyanın en ekstrem dalış rekoru olarak ta kabul edilmektedir.)

2014: Dünya Rekoru Paletsiz İp Destekli 72 metre Kaş/Türkiye

2014: Dünya Rekoru Paletsiz Değişken Ağırlık 91 metre Kaş/Türkiye

19 Ocak 2015tarihinde Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen “61. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri”‘nde Ercümen 2014 yılının sporcusu ödülünün sahibi oldu.

Şahika Ercümen, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında şehitleri anmak amacıyla 24 metre derinlikteki İngiliz savaş gemisi Majestic’e dalarak şehitlerin anısına çelenk bıraktı.

25 Ekim 2015 günü Antalya’da kendisine ait 91 metrelik dünya rekorunu 100 metreye çıkarmak isteyen serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, yüzeye yaklaştığı sırada fenalaşınca ’acil durum protokolu’ uygulanarak tekneye alındı.