Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı intihara teşebbüs etti

14 Ocak 2017 22:00

Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. Hülya Sancaklı'nın İstanbul'da özel bir hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ

MHP kaynakları, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti.

EŞİNİN İNTİHARA TEŞEBBÜS HABERİNİ ALAN SAFFET SANCAKLI İSTANBUL'A GELDİ

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın İstanbul’da bulunan eşi Hülya Sancaklı intihar girişiminde bulundu. Tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Hülya Sancaklı, Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı.

İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık uçağını tahsis etti. Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Sancaklı aracından inip koşarak hastaneye girdi