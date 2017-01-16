Sadi Tekelioğlu: Gitmesi gereken Erkan değil Ekici'ydi

16 Ocak 2017 08:32

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici gündemden düşmezken geçen yıl yaşanan çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Trabzonspor’un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, görevdeyken Mehmet Ekici’nin gönderilmesi için yönetime rapor verdiğini söyledi.

Takımda huzur operasyonu yapmak isteyen Başkan Muharrem Usta'yı uyardığını söyleyen Tekelioğlu ''Sözlü şekilde Mehmet'in takım içerisinde huzursuzluk yarattığını ilettim. Erkan Zengin kavgası sonrasında ikisini barıştırmaya çalıştım. Mehmet’in davranışları hep aykırıydı. Kamuoyu Erkan'ı suçluyordu, sanki o haksız gibi. Bizim Erkan'a destek vermemiz gerekiyordu. Ben yapılması gerekeni yönetime söyledim huzur operasyonu yapılacaksa Mehmet'ten başlanmalı diye. Erkan'ın yerine gitmesi gereken oydu'' dedi.