24 Aralık 2016 12:10

Sadettin Saran, “Sporla büyüdüm, sporla kazandım, sporla kazandığımı topluma vermeye çalışıyorum” diyen bir iş adamı.

7 farklı sektörde yatırımları olan Saran Holding’in spor içeriği üreten şirketi alanında dünyanın ilk 5 şirketi arasında bulunuyor. Turizm, havacılık, savunma, hizmet, online, yayıncılık ve medya alanında 30 farklı şirketi bünyesinde toplayan Saran Holding, geçtiğimiz yıl Hırvatistan’da Hotel Le Meridien LAV Split yatırımını gerçekleştirmişti. Saran Holding bu yıl da “S Sport” yatırımıyla uzun süredir spor yayıncılığında üstlendiği öncülüğü taçlandırmaya hazırlanıyor. S Sport 2017’in ilk aylarında yayına başlayacak.

6 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Çok uzun zamandan beri de spor endüstrisine yatırım yapıyorsunuz. Bu işlere girmek nasıl aklınıza yatmıştı?

- 1980’lerde futbolun dünya genelindeki değeri 100 milyon dolar bile değildi. Bugün spor endüstrisinin ulaştığı rakam 6 milyar dolar. Başlarda aslında yalnızca bir fikrimiz vardı. Fikrimin üzerine gittim. Dünyada neler yapılıyor onlara baktım. Üniversite eğitimi için Amerika’ya spor bursu ile gitmiştim. Orada spor pazarının, spor yayıncılığı sektörünün nasıl hızlı büyüdüğünü gördüm. Türkiye’de kanal sayısının artacağını ve spor içeriği ihtiyacının doğacağını öngörerek ilk şirketimi kurdum. Sinerji ile büyüyerek bugün 7 sektörde faaliyet gösteren ve 4 bin kişinin çalıştığı bir şirketler grubu olduk. Bugün spor içeriği işinde dünyada ilk 5 firma arasındayız. İçerik getiriyoruz, bazı içerikleri dünyaya satıyoruz. Ama kolay olmadı. Başta dediğim gibi fikrim vardı, işi de hemen kuramadım. Önce özel sektörde maaşlı çalıştım. 1990’lı yılların başında şirketi kurdum. Adım adım büyüdük. Lokomotif işimiz de spor içeriği üretmek oldu.

YENİLİKLER YAPACAĞIZ

Çok yeni bir yatırımınız var. S Sport, bir TV kanalı. Şu dönemde hem dünyada hem de Türkiye’de ekonomik daralma söz konusu. Bu zamanlama sizi korkutmadı mı?

- Hayır. Biz ülkemize ve sporun birleştirici gücüne güveniyoruz. Ayrıca spor endüstrisindeki rakamları da iyi okumak lazım. Dünyada birçok yerde durgunluk var ama spor endüstrisinde gelişme, büyüme var. Üstelik yeni teknoloji farklı mecralar doğruyor. Biz sporla ilgili her şeyin içindeyiz. Teknoloji işimizi çok değiştirdi. Mobil uygulamalar bizi çok geliştirdi. Sosyal medyada inanılmaz bir zenginlik var. Spor en yenilikçi endüstrilerden biri. Son derece rekabetçi. Biz de bu alanda en deneyimli aktörlerdeniz. Büyük yenilikler yapacağız.

GELİR DOĞRU KULLANILMALI

Yabancılar Türkiye yatırımlarında frene basarken, Türkiye’de bu alanda yabancı yatırım da aldı. Bu sektörü nasıl etkiledi?

- Spor Toto Süper Lig’in son yayın ihalesi de gösterdi ki Avrupa’nın önemli futbol liglerinden birine sahibiz. Ayrıca yabancı bir grup olan Bein Media, Türk futboluna büyük bir güven duyarak yatırım yaptı. Bu durum, Türk futbolunun gelişimi için büyük bir öneme sahip. Bu yatırımı küçümsememek lazım.

Sporu sevdirelim derken, şifreli yayıncılık sıkıntı yaratmıyor mu?

- Şifresiz yayın yapan kanalların yüksek yayın bedellerini karşılayamaması nedeniyle büyük spor organizasyonları artık şifreli yayın platformları ya da öde-izle sistemleri üzerinden izleyiciye ulaşıyor. Bu açıdan Saran Group olarak bu tip platform ve öde-izle sistemlerinin de en büyük içerik dağıtıcısı konumundayız. Bir televizyon kanalı üzerinden yayın yapma dışında spor yayıncılığı sisteminin tüm aşamalarında yer alıyoruz.

OLİMPİYATLAR CESARET VERDİ

Sadettin Saran, bu işe girmelerinde Olimpiyat Oyunları’nın etken olduğunu belirterek, “Olimpiyat Oyunları’nın yayın haklarıyla ilgili yaşanan problemler nedeniyle sporseverlerin bu büyük organizasyondan mahrum kalmaması için teknolojik gelişmeleri takip ederek her gün Youtube üzerinden HD canlı yayın yaptık. İzleyicilerin, Youtube yayınlarına gösterdiği ilgi, spor kanalı kurma konusunda da bize cesaret verdi. S Sport aynı zamanda internet ve sosyal medya hesapları üzerinden üreteceği içeriklerle, dijital yayıncılığı da zenginleştirecek” dedi.

CEP’TEN DE İZLENECEK

S Sport 2017’de başlıyor. Neler olacak kanalınızda?

- S Sport Premier League, NBA, Formula 1 başta olmak üzere kanalımızda maç yayınlarının yanı sıra farklı içerik programları da yer alacak. S Sport; D-Smart, Turkcell TV+ ve Digiturk üzerinden izleyicilerle buluşacak. İlk defa bir mobil platform bu işe girdi, Turkcell ile işbirliğimizi önemsiyorum. Bu platformların yanı sıra Tivibu ile de görüşmelerimiz devam ediyor. S Sport’un en büyük hedefi, Premium içeriklerin tüm platformlar üzerinden mümkün olduğu kadar çok izleyiciyle buluşturmak olacak. Benim için en önemlisi de şu; S Sport’ta nefret yayan programlar, yorumlar, yorumcular yerine spor sevgisini merkeze koyan bir yayın politikası izlenecek.

OFİS YOGASI DA OLACAK

Spor kanalı deyince amatör sporcular için de yayın olacak mı?

- Amatör branşlarda da yayınlar olacak. Benim hayatım sporla geçti. Üniversitelere gidip konuşma yapıyorum. Boş beyin şeytanın oyun alanıdır. Buna inanıyorum. Sporla uğraşan kişi kendine dikkat eder, takım çalışmasını bilir, dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi bilir. Bu anlayışla programlar hazırlıyoruz. Ofis ve ev yogası, pilates gibi alanlarda da programlar olacak.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran 1964 Amerika doğumlu. 2 yaşındayken ailesiyle Türkiye’ye dönen Saran 1984-85 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığı yaptı. Saran o dönemde Türkiye 50 metre serbest yüzme rekoru da kırdı. ABD Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okuyan Saran, okurken aynı zamanda cankurtaranlık yapıp, matematik dersi verdi. 1990-1995 yıllarında Martin Marietta’da çalıştı. 1995 yılında şirketini kuran Saran, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçeli.