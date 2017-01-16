Sabri Sarıoğlu altın çağını yaşıyor

16 Ocak 2017 07:51

Galatasaray'da her zaman en çok eleştirilen isim Sabri'dir... ne ''reyizliği'' kalmış ne de yapılan ''capsler'' sayesinde almadığı tepki kalmamıştır. 1994 yılında kapısından girdiği Galatasaray'da 23'üncü yılını doldurmaya hazırlanan Sabri, zorlu Konya deplasmanında attığı golle Galatasaray'a hayati üç puanı getirdi.

1999-2000 sezonunda beri A takım forması giyen Sabri sadece 2001-02 sezonunda 11 maç oynadı. Onun dışında kalan tüm sezonlarda 20 maçın üzerinde resmi karşılaşmada forma giydi. Sabri belki son 5 sezonda hiç gol atamadı ama ligde 2008-09 sezonundan bu yana asistsiz tamamladığı sezon yok. Son Süper Lig sezonunu 5 asistle tamamladı.

Kariyeri boyunca Galatasaray formasıyla 345 lig maçına çıkan Sabri 13 gol ve 38 asist yaptı. Toplamda ise 523 maç oynayan Sabri'nin 42 golü ve 59 asisti var. Asist açısından en verimli dönemini son iki sezonda yaşayan Sabri, tüm turnuvalar dahil edildiğinde son iki sezonda toplam 17 asist yaptı.