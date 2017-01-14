Sabri 5 yıl sonra attı! Podolski böyle tebrik etti

14 Ocak 2017 21:27

Atiker Konyaspor karşısında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve yeni transfer Garry Rodrigues'in asistinde ağları havalandıran Sabri, ligde bundan önceki golünü 31 Mart 2012'de Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Orduspor maçında kaydetmişti.

Sabri Sarıoğlu, o tarihten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

Sabri aynı zamanda Atiker Konyaspor'a karşı oynadığı son 5 lig maçında 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Podolski'den Sabri'ye olay tebrik

Galatasaray'ın Alman panzeri Lukas Podolski, Atiker Konyaspor maçı sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu: