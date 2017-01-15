Sabaha kadar '0'

21.500 kişi kapasiteli Michel-d'Ornano Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Frank Schneider yönetecek.
Ev sahibi takımda Jonathan Delaplace, Valentin Voisin, Steed Malbranque, misafir takımda ise Corentin Tolisso sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Caen 4, Lyon 5 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
Caen 10 gol atarken, Lyon 17 golle karşılık verdi.
4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
3 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Caen 4 ve Lyon 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.