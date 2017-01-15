15 Ocak 2017, Pazar
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Sabaha kadar '0'

Fransa Ligue 1 Lig Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 18 puan -12 averaj ile 18. sırada yer alan Caen, 34 puan 15 averaj ile 4. sırada yer alan Lyon ile karşı karşıya geliyor.


15 Ocak 2017 13:27

21.500 kişi kapasiteli Michel-d'Ornano Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Frank Schneider yönetecek.

Ev sahibi takımda Jonathan Delaplace, Valentin Voisin, Steed Malbranque, misafir takımda ise Corentin Tolisso sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:

Caen 4, Lyon 5 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Caen 10 gol atarken, Lyon 17 golle karşılık verdi.

4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

3 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Caen 4 ve Lyon 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Kaynak: Oley


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