23 Aralık 2016, Cuma
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Ryan Babel: Şampiyonluk için geliyorum

Deportivo’ya veda eden Hollandalı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı yöneticilere sezon sonunda kupa kaldırmak istediğini söyledi, “Şampiyonluk yaşamak için Türkiye’ye dönüyorum. Beşiktaş’ın hedeflerine ulaşması adına elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.


23 Aralık 2016 10:26


Beşiktaş yaklaşık iki yıldır peşinde olduğu Ryan Babel’i dün resmen renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi biten ve bonservis bedeli bulunmayan 30 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusuna 2.5 yıllık imza attırdı.

Beşiktaşlı idarecilerin, Babel’in saha performansı kadar özel yaşantısını da yakından takip ettiği ortaya çıktı. Devre arası için stratejisini, “nokta atışı transfer” olarak belirleyen yönetimin önceki gün son kez İspanya Kral Kupası’nda Deportivo forması giyen Babel’in boş günlerinde neler yaptığını bile tespit ettiği belirlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in onayladığı Ryan Babel sağlık kontrolünden de geçirildi. Real Betis maçından sonra Deportivo’ya veda eden yetenekli futbolcunun yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig’deki Gaziantespor maçına davet edilen Hollandalı futbolcu daha sonra devre arası tatiline çıkacak. Beşiktaş’ın Antalya’daki ikinci devre kampına katılacak olan Babel’in, siyah-beyazlı formayı giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu yöneticilere söylediği öğrenildi. Başarılı oyuncunun, “Tıpkı geçen seneki gibi ben de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak için Türkiye’ye geliyorum. Sizlere teşekkür ederim. Bundan sonra Beşiktaş’ın şampiyonluğu için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada Ryan Babel’in, teknik heyet tarafından gerektiği zaman forvet olarak oynatılmasının planlandığı bildirildi. Babel’in önceki gün İspanya Kral Kupası’nda Real Betis’e attığı golün yönetimde çok konuşulduğu da ifade edildi. Babel transferinden memnuniyet duyan Başkan Fikret Orman’ın ise “İyi ki elimizi çabuk tutmuşuz. Yoksa bu gollerden sonra Babel’i almamız daha zor olabilirdi” yorumunu yaptığı vurgulandı.

Kaynak: Skorer



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