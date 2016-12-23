23 Aralık 2016 01:52

Beşiktaş'ta bir yandan devre arasında takıma yapılacak takviyeler konuşulurken, teklif yağan oyuncular içinde karar verilmeye çalışılıyor...Kerim Frei'ye yurt içinden Başakşehir, Trabzonspor, Antalyaspor, İngiltere'den ise Sunderland talip oldu. Ancak Kerim, özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında gösterdiği performanstan sonra takımda kalma şansını artırdı. Kerim'in rahatsızlığı ise Ryan Babel oldu...

Hollandalı oyuncunun transfer edilmesi durumunda forma şansı bulmasının zora gireceğini düşünen gurbetçi oyuncu Şenol Güneş'le bu konuda bir görüşme yaptı. Güneş, Kerim'e kendisi için ismin değil performansın önemli olduğunu, Babel'in transferinin kendisi için olumsuz değil olumlu olacağından bahsetti.