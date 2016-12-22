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Ryan Babel Cumartesi günü İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'a geliyor.


22 Aralık 2016 15:23


Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'a geliyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Ryan Babel'in siyah-beyazlı kulüp ile 2,5 yıllığına anlaştığı bilgisi verildi.

Hollandalı futbolcuyla alakalı Beşiktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Babel'in Cumartesi günü akşam saatlerine doğru İstanbul'a geleceği bildirildi.

Ryan Babel kimdir?

Babel, 2004-2005 sezonunda ilk kez Ajax formasıyla resmi maçlara çıkmaya başladı. İlk sezonunda 24 maça çıkan ve 8 kez fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu bu performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Babel ile birlikte o dönemde Ajax kadrosunda Wesley Sneijder, De Jong, Rafael van der Vaart ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Julien Escude gibi isimler de vardı.

17 milyon Euro'ya Liverpool'a gitti

Ajax formasıyla 3 sezonda 89 maça çıkan Babel 19 atma başarısını gösterdi. İsmi bir çok kulüple anılan yıldız adayı 2007 transfer sezonunda 17 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Liverpool takımına transfer oldu.

8-0'lık maçta 2 gol atmıştı

İngiliz ekibi Liverpool'da toplam 3,5 sezon top koşturan Babel, 135 maça çıkarak 22 gol attı. Sol kanatta forma giyen futbolcu Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği sonradan oyuna girerek 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Kasımpaşa'da 2 sezon forma giydi

2011 yılında gözden düşen Babel Liverpool'dan ayrıldı ve 7 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yolunu tuttu. Alman ekibinde 1 sezon forma giyen Babel daha sonra yetiştiği kulüp olan Ajax'a gitti. Eski kulübü ile 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa formasıyla 59 maçta 14 gol attı. Kasımpaşa'nın küçülmeye gitmesinin ardından Babel'in adresi bu kez Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain oldu. 14 maçta 2 gol atan Babel'in Al Ain macerası da 1 sezon sürdü.

Deportivo ile hayata döndü

Sezon başında Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile 6 aylık sözleşme imzalayan Babel gösterdiği performans ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. 30 yaşındaki futbolcu Deportivo'da 11 maçta 4 gol ve 1 asistle oynuyor.

Babel'in milli  takım kariyeri

Hollanda alt yaş kategorilerinde U17, U19, U20 VE U21 takımlarında forma giyen Babel 42 kez de Hollanda A Milli Takım forması giydi ve 5 gol attı.

Kaynak: İHA

Etiket: babel, beşiktaş



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