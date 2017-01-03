Ryan Babel: Beşiktaş maçında yaptığım "8" işareti...

03 Ocak 2017 14:26

Beşiktaş'ın Deportivo La Coruna'dan transfer ettiği Ryan Babel düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyah Beyazlılar'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Babel, forvet hattındaki rekabetin takıma katkı sağlayacağını belirtirken, yıllar önce Kasımpaşa forması giydiği dönemde Beşiktaş karşısında yaptığı '8' işaretine de açıklık getirdi.

Ryan Babel'in açıklamaları şu şekilde:

"Döndüğüm için mutluyum"

Takım arkadaşlarım beni çok güzel şekilde karşıladı. Her şey yolunda gidiyor... Kendi ölçeğinde büyük bir kulüpte oynadım Arabistan'da. Beşiktaş da çok büyük bir takım. Yeniden Türkiye'de olduğum ve büyük bir kulüpte oynayacağım için mutluyum.

"Baskı altında oynamaya alışığım"

Aslında şimdiye kadar oynadığım her kulüpte beklentiler büyüktü. Dolayısıyla baskı altında olmaya alışığım. Mümkün olduğu kadar elimden geleni yapıp, takıma katkı vermeye çalışacağım.

"Sol kanat ideal ama forvette de oynarım"

Kanatlarda Quaresma, Aboubakar ve Cenk de oynuyor. Hepsi çok kaliteli... Takımlarda değişik pozisyonlarda rekabet olması güzel bir durum. Kariyerimde birçok pozisyonda oynamaya alıştım. 10 numara bölgesi, kanatlar, ileri uç... Ama en sonunda baktığımda, ideal pozisyonum sol kanat gibi duruyor ama ileri uçta da oynayabilirim.

"Liverpool'dan sonra Hoffenheim doğru tecihti"

Ben hedeflerle ilgili ya da takımların hedefleriyle ilgili 'yüksek' ya da 'düşük' şeklinde tanımlamalarda bulunmuyorum. Liverpool'dan sonra Hoffenheim'a gitmiştim. Milli takımımda oynayabilmem için sürekli forma giymem gerekiyordu. İngiltere'de bu kolay gözükmüyordu. Ama Almanya Bundesliga hem zorluğu açısından hem de bana kattıklarıyla o donem 'benim için doğru bir tercihti' diyebilirim.

"8 işareti yapması"

Benim '8' yaptığım maçta tamamen yanlış anlaşılma oldu. O sadece bir kareydi. Televizyondan izlediğinizde benim kalecinin degaj yapma süresi olan 6 saniyeyi aştığını, '7,8,9 saniye' diye hakeme gösterdiğimi çok rahat anlayabilirsiniz. Ben hiçbir maçın hiçbir sonucunu kastetmedim. (2013/2014 sezonunda Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde Babel'in yaptığı '8 işareti' Beşiktaş'ın Liverpool deplasmanında 8-0 kaybettiği ve Babel'in de oynadığı maça atıfta bulunması olarak algılanmıştı. Babel o maçta Beşiktaş'a 2 gol atmıştı)

"Antep maçında iyi değildik"

Gaziantepspor maçını izlemiştim, o maçta istediğimiz performansı ortaya koyamamıştık. Umarım ikinci yarıda performansımız artar. Her maç farklı forvetlere ihtiyaç duyulacak senaryolar olabilir. Önemli olan takım halinde oynayıp maçları kazanmak.

49 numara benim Ajax'taki ilk forma numaramdı. Bu yüzden bu numarayı seçtim.

Terör olayları...

Türkiye'yi seven herkes için üzücü bir durum. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri... Sadece 'Yazık' diyebiliyorum. Burayı tanımayan insanların zihinlerinde başka düşünceler oluşuyor. Hatta benim bu tercihimi eleştirenler oldu ama ben bu ülkeyi çok seviyorum ve tanıyorum. Tüm tartışmalarımda, konuşmalarımda Türkiye'yi savunuyorum.