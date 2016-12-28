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Rus yetkililer dopingi kabul etti

Rus yetkililer 2011-2015 yılları arasında binden fazla Rus sporcuya doping verildiğini kabul etti.


28 Aralık 2016 14:43


New York Times gazetesine konuşan Rusya'nın anti-doping kurumunun direktör vekili Anna Antseliovich doping operasyonunu "Kurumsal bir komplo" olarak niteledi ancak arkasında devlet desteği olduğu iddialarını reddetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dopingle mücadele sistemini iyileştirmek için atanan eski Spor Bakanı Vitaly Smirnov ise gazeteye açıklamasında "Sorumlu kişiler adına konuşmak istemiyorum. Eski spor bakanı ve eski Olimpiyat Komitesi başkanı olarak pek çok hata yaptığımızı söyleyebilirim" dedi.

Temmuz ayında Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA) yürüttüğü soruşturmada Rusya spor bakanlığının Rus sporcuların idrar örneklerinin manipule edilmesini "yönettiği, kontrol ettiği ve denetlediği" söylenmişti.

WADA için başka bir rapor hazırlayan Kanadalı hukuk profesörü ve spor avukatı Dr. Richard McLaren 2012 Londra Olimpiyatları'na "görülmemiş bir düzeyde hile karıştığını" açıklamıştı.

McLaren'in raporuna göre Rus sporculardan alınan idrar örneklerini manipule etmek için tuz ve kahve kullanıldı. Ayrıca bu yöntem Londra 2012 Olimpiyatları'nda, 2013'te Moskova'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ve Soçi'deki 2014 Kış Olimpiyatları'nda da uygulandı.

Rus doping operasyonu

Rusya Londra'da 21'i altın olmak üzere 72, Sochi'de ise 13'ü altın 33 madalya kazanmıştı.

Rusya'nın spordan sorumlu yetkilileri bir doping operasyonu bulunduğunu geçmişte reddetmişti. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi bazı Rus sporcularına karşı disiplin süreci başlatmış ve Rusya da uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma hakkını kaybetmişti.

Uluslararası Atletizm Federasyonu Rusya'nın atletizm takımının müsabakalara katılmasını da yasakladı.

Etiket: Rusya



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