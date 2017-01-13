'Röveşatalar için özel çalışma yapmıyorum'

13 Ocak 2017 19:19

Senegalli yıldıza, FIFA.com'da yayımlanan söyleşisinde ilk sorulan, röveşata golleri oldu. Sow, bu gollerinden dolayı FBTV'de yayınlanan ters röportajı başta olmak üzere medyada ortaya çıkan 'ters Sow' fenomeninin sorulması üzerine "Çok hoş görüntülerdi. Hepsini çok eğlenceli buldum. Bunlar her zaman karşılaştığınız görüntüler değil." sözlerini kullandı.

"RÖVEŞATALARIN BİR SIRRI YOK"

Peki bu estetik gollerin sırrı ne? Sow'a göre bir sırdan bahsetmek mümkün değil.

"Bunun bir sırrı yok ya da bu röveşataları atmak için özel bir çalışma yapmıyorum. İçgüdüsel bir şey. Eğer deneyebileceğimi hissediyorsam, deniyorum. Ama olağanüstü bir vuruş tekniği olarak röveşatalara karşı bir zaafım olduğu doğru."

"BEN HEP FORMDAYDIM"

18 ay sonra yeniden milli takıma çağrılmasını değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, milli formadan uzun bir süre ayrı kalmasını "Yıllardır aynı form grafiğine sahibim. Her zaman sahaya en iyisini verdim ve istikrarlı olduğumu düşünüyorum. Beni takıma almaması teknik direktörümüzün kararıydı. Fenerbahçe'ye transfer olunca beni yeniden takıma çağırdı. Hepsi bu. Ben aynıyım, saha içinde ya da dışında hiç değişmedim." sözleriyle değerlendirdi.

"MANE'DEN ÇOK ETKİLENİYORUM"

Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal kadrosunda yer alan Sadio Mane'den övgüyle söz ederken "Sadece Senegal'de değil, tüm Afrika kıtasında beni en çok etkileyen oyuncu Mane. Liverpool'a transfer olmadan da çok iyi bir futbolcuydu ama artık bambaşka seviyelere çıkmaya başladı."

Afrika Uluslar Kupası, 14 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da oynanacak.