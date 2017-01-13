13 Ocak 2017, Cuma
> Fenerbahçe > 'Röveşatalar için özel çalışma yapmıyorum'

'Röveşatalar için özel çalışma yapmıyorum'

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası öncesinde FIFA'ya röportaj verdi.


13 Ocak 2017 19:19

Senegalli yıldıza, FIFA.com'da yayımlanan söyleşisinde ilk sorulan, röveşata golleri oldu. Sow, bu gollerinden dolayı FBTV'de yayınlanan ters röportajı başta olmak üzere medyada ortaya çıkan 'ters Sow' fenomeninin sorulması üzerine "Çok hoş görüntülerdi. Hepsini çok eğlenceli buldum. Bunlar her zaman karşılaştığınız görüntüler değil." sözlerini kullandı.

"RÖVEŞATALARIN BİR SIRRI YOK"

Peki bu estetik gollerin sırrı ne? Sow'a göre bir sırdan bahsetmek mümkün değil.

"Bunun bir sırrı yok ya da bu röveşataları atmak için özel bir çalışma yapmıyorum. İçgüdüsel bir şey. Eğer deneyebileceğimi hissediyorsam, deniyorum. Ama olağanüstü bir vuruş tekniği olarak röveşatalara karşı bir zaafım olduğu doğru."

"BEN HEP FORMDAYDIM"

18 ay sonra yeniden milli takıma çağrılmasını değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, milli formadan uzun bir süre ayrı kalmasını "Yıllardır aynı form grafiğine sahibim. Her zaman sahaya en iyisini verdim ve istikrarlı olduğumu düşünüyorum. Beni takıma almaması teknik direktörümüzün kararıydı. Fenerbahçe'ye transfer olunca beni yeniden takıma çağırdı. Hepsi bu. Ben aynıyım, saha içinde ya da dışında hiç değişmedim." sözleriyle değerlendirdi.

"MANE'DEN ÇOK ETKİLENİYORUM"

Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal kadrosunda yer alan Sadio Mane'den övgüyle söz ederken "Sadece Senegal'de değil, tüm Afrika kıtasında beni en çok etkileyen oyuncu Mane. Liverpool'a transfer olmadan da çok iyi bir futbolcuydu ama artık bambaşka seviyelere çıkmaya başladı."

Afrika Uluslar Kupası, 14 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da oynanacak.

Etiket: Fenerbahçe, Moussa Sow


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi

Lens'in sözleri Sunderland'i kızdırdı!

Lens'in sözleri Sunderland'i kızdırdı!

'Röveşatalar için özel çalışma yapmıyorum'

'Röveşatalar için özel çalışma yapmıyorum'

Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı

Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı


UEFA: Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük borç tehlikesi
Ersan Gülüm açıkladı: Beşiktaş'a geliyorum
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda!
İşte Aslan'ın transferdeki hedefleri
Ahmet Çalık: Hayal ettiğim yerdeyim
Galatasaray'ın Atiker Konyaspor kadrosu belli oldu

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
İki dönemlik transfer yasağı sona erdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Emmanuel Adebayor'a Galatasaray'dan transfer teklifi Emmanuel Adebayor'a Galatasaray'dan transfer teklifi - Trabzonspor'un transferinden vazgeçtiği Emmanuel Adebayor...
Beşiktaş'a sürpriz sol bek!.. Ridgeciano Haps imzalıyor Beşiktaş'a sürpriz sol bek!.. Ridgeciano Haps imzalıyor - Beşiktaş, Şenol Güneş'in aradığı sol beki Hollanda'da bul...
Galatasaray'dan Vegard Forren için flaş teklif Galatasaray'dan Vegard Forren için flaş teklif - Galatasaray, bonservisi elinde olan Norveçli oyuncu Vegar...
Mino Raiola, Omar El Kaddouri'yi Fenerbahçe'ye önerdi Mino Raiola, Omar El Kaddouri'yi Fenerbahçe'ye önerdi - Gregory van der Wiel'in menajeri Mino Raiola, İstanbul'a ...
Mehmet Ekici ayrılırsa Ndiaye transfer edilecek Mehmet Ekici ayrılırsa Ndiaye transfer edilecek - Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin yerini dolduracak alternati...
Galatasaray'a sürpriz golcü!.. Adrian Lopez'e teklif yapıldı Galatasaray'a sürpriz golcü!.. Adrian Lopez'e teklif yapıldı - Galatasaray, Porto'da kadroda düşünülmeyen Adrian Lopez i...
Aatıf transferinde ilginç gelişme! Aatıf transferinde ilginç gelişme! - Aatıf'ın fendi Fenerbahçe'yi yendi...
Beşiktaş'ta Mehmet Ekici kaosu Beşiktaş'ta Mehmet Ekici kaosu - Beşiktaş'ta tam bir Mehmet Ekici kaosu yaşanıyor...
Advocaat, Emenike ve Van Der Wiel'in biletini kesti! Advocaat, Emenike ve Van Der Wiel'in biletini kesti! - Fenerbahçe yönetiminden sürpriz istek. Van Der Wiel ve Em...
Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı - Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nijeryalı golcü Emenik...