25 Aralık 2016 11:27

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabı üzerinden Suriyeli çocuklara mesaj gönderdi.

Golcü oyuncu Twitter hesabından yayınladığı videoda Suriyeli savaş mağduru çocuklara hitap ederek, şu ifadeleri kullandı;

"Ben çok ünlü bir oyuncuyum ama gerçek kahraman sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin, dünya sizinle birlikte. Sizi önemsiyoruz. Ben sizinleyim"

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Ronaldo'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni alırken yıldız futbolcuya yayınladığı mesajdan dolayı teşekkür mesajları atıldı.