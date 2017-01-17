Rodrigues'e Sneijder fırçası

17 Ocak 2017 08:54

Herkesin dilinde Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues var... Hollanda'da doğan ama Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih eden Rodrigues'le en çok ilgilenenler ise Nigel De Jong ile Wesley Sneijder. Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Sneijder, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı tercihi yüzünden Rodrigues'e fırça atarken, ''bu yeteneklerinle turuncu formayı giyebilirdin. Şu anda solda sadece Depay var. O da Manchester United'da oynayamıyor. Yeşil Burun Adaları'nı seçmemiş olsaydın. Danny (Blind) seni asla görmezden gelemezdi'' sözlerini kullandığı bildirildi.