Rodrigues, Galatasaray'ı istiyor

04 Ocak 2017 17:46

PAOK forması giyen 26 yaşındaki Garry Rodrigues, Galatasaray'a transfer olmak için her şeyi göze aldı. PAOK takımıyla idmanlara çıkmayan Rodrigues, açık açık rest çekti. Garry Rodrigues'e, teknik direktör Jan Olde Riekerink de tam not verdiği belirtildi.

Sıkı bir Sneijder hayranı olan Rodrigues'in, Hollandalı yıldız ile aynı takımda top koşturma hayali, transferde Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

Ancak PAOK'un tutumu transferin önünde en büyük engel olarak görülüyor. Zira Yunanistan kulübü, ayrılmak isteyen oyuncusu için 4 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Bu durumda Galatasaray da kesenin ağzını açtı ve teklifini 1 milyon avro yükselterek 3 buçuk milyon avroya çıkarttı.

Garry Rodrigues, bu sezon PAOK forması ile Yunanistan’da 12 maçta 3 gol attı, 5 gol pası verdi.