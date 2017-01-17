17 Ocak 2017, Salı
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Rodallega'da mutlu son

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yıldız forvetin menaceriyle bir kez daha masaya oturdu ve transfere noktayı koydu... Akhisar Belediye’nin ardından Rodallega’yla da her konuda anlaşılırken, artık resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.


17 Ocak 2017 11:10

Ligin ikinci yarısı başlamasına rağmen beklenen golcü takviyesini henüz yapmayan Trabzonspor’da, Başkan Muharrem Usta devreye girdi ve Hugo Rodallega transferi bitti... Akhisar Belediyespor ile geçen hafta anlaşılmasına rağmen oyuncuyu ve menacerini ikna etmekte bir hayli zorlanan Bordo-Mavililer’de Usta, dün son bir hamle yaptı.    

Taraflar bu kez masadan el sıkışarak kalktı. Hugo Rodallega’nın senelik 1.8 milyon Euro civarında bir ücret kazanması beklenirken, 2.5 yıllık mukavele için anlaşıldı. Transferin bu kadar uzamasının sebebine ise FANATİK ulaştı. Sezon başında da gündemde olan Rodallega konusunda o zaman görüşmeleri Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın yürütmüştü. Yazın kurulan temaslarda Rodallega’nın menaceriyle Aydın’ın ciddi sıkıntılar yaşadığı ve bu nedenle oyuncunun menacerinin devre arasında ikna edilmekte zorlanıldığı öğrenildi.

Yumlu artı para

Her şeye rağmen Rodallega konusunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor’un, artık KAP açıklaması yapması bekleniyor. Akhisar’a ise takasta Mustafa Yumlu gönderilecek.     Bir miktar da para ödenecek. 29 yaşındaki Yumlu’nun da maddi konularda Akhisar Yönetimi ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kaynak: Fanatik


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