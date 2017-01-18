Rodallega transferini bitirecek takas teklifi

18 Ocak 2017 00:58

Trabzonspor ile Akhisar Hugo Rodallega için anlaştı... Ege ekibi Trabzonspor'dan Kolombiyalı golcüsü için 2 milyon Euro istedi. Trabzonspor ise Akhisar'ı 1.5 milyon Euro artı Mustafa Yumlu karşılığında ikna etmek istiyor. Akhisar yönetimi ise Yumlu'nun dışında bordo-mavili ekipten Luis Ibanez, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru'dan birisini daha istiyor.

Yanal, Ibanez kararını yönetime bıraktı

Akhisar'ın istediği Luis Ibanez ise ancak Trabzonspor'da aldığı rakamın garanti edilmesi durumunda Ege ekibine gideceğini yönetime iletti. Bunun üzerine Akhisar yönetimi ancak ikinci yarıda Ibanez için 300 bin Euro ödeyebileceğini yönetime iletti. Teknik direktör Ersun Yanal ise Ibanez konusundaki son kararı Trabzonspor yönetimine bıraktı.

Rodallega'da tek engel iki menajerin istekleri

Akhisar'da Türkiye standartları için oldukça yüksek bir rakam olan 750 bin Euro'ya forma giyen Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan 1 milyon 250 bin Euro artı 450 bin Euro imza parası istedi. Kolombiyalı oyuncu ayrıca ligin ikinci yarısının geri kalan bölümü için de 750 bin Euro talep etti. Rodallega ayrıca 2.5 senelik anlaşma istedi. Trabzonspor tüm bunları kabul ederken, Rodallega'nın iki farklı menajerinin istediği iki farklı aracılık ücreti şu anda bu transferin önündeki tek engel olarak duruyor.