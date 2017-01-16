Rodallega, Trabzonspor ile anlaştı mı?

16 Ocak 2017 08:21

Trabzonspor ile Hugo Rodallega transferinde kilidin Kolombiyalı oyuncuda olduğu iddialarına aksi cevap geldi. Kolombiya'da 107.9 FM'e konuşan Rodallega, "Trabzonspor benimle imzalamak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Transfer çok yakın diyebiliriz. Ama her şey iki takımın anlaşmasında" sözlerini kullandı.

Geçen sezon çok iyi bir yıl geçirdiğini belirten Rodallega, "başka takımlardan teklifler vardı. Kararımı verdim. Burada kaldım. Takımıma saygı duyuyorum. Onarın da bana gerekli kolaylığı sağlayacağını biliyorum. Burada insanlar beni ligin önemli isimleriyle kıyaslıyorlar bu da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.