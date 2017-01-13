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Rodallega ne zaman imzayı atacak! İşte Trabzonspor transfer haberleri 13 Ocak Cuma

Trabzonspor transferlerinde son dakika gelişmeleri haberimizde. Rodallega transferinin artık resmen açıklanması bekleniyor. Genç golcü Muhammet Beşir Altınordu'ya kiralanıyor. Bordo-mavili takımda kimler gitti, kimler geldi. İşte Trabzonspor'un 13 Ocak Cuma transfer gündemi...


13 Ocak 2017 13:03

Devre arasında yaptığı transferlerle takımı güçlendiren Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Rodallega transferinde artık sona gelindi. Önümüzdeki hafta golcü futbolcunun artık resmen açıklanması bekleniyor. Bordo-Mavili takımın genç oyuncusu Muhammet Beşir'e Altınordu'nun talip olduğu iddia edildi. Trabzonspor'un transferleri ile ilgili son durum haberimizde...

RODALLEGA FORMAYI GİYMEYE YAKIN

Savunma hattı ve orta sahasını yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor’da artık tüm çalışmalar golcü transferi üzerinden şekilleniyor.

Akhisar Belediyespor’un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega konusunda hem takımı hem de oyuncusu ile el sıkışan Bordo-Mavililer, yaşanan ufak aksilikler sebebiyle transferi henüz resmiyete dökemedi.

31 yaşındaki golcünün menacerini Türkiye’ye davet eden Fırtına’da tek üzüntü, yıldız oyuncuyu Bursa maçına yetiştirememek. Pazartesi günü Rodallega’nın menaceri Trabzon’a gelerek Bordo-Mavili yöneticilerle masaya oturacak, resmi anlaşmanın hemen ardından Rodallega, Trabzonspor formasını sırtına geçirecek.

HUGO RODALLEGA: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Trabzonspor ile transfer etmeye çalıştığı Hugo Rodallega'nın yolu dün Antalya Havalimanı'nda kesişti. Bursa'ya gitmek üzere havalimanına gelen bordo- mavililer ile burada olan Akhisar kafilesi karşılaştı. Gözler hemen Trabzonspor'a gelmesi beklenen Akhisarlı Rodallega'ya çevrildi. Kolombiyalı forvet, "Görüşmeler sürüyor. Durumum henüz netleşmedi. Ben de şu anda beklemedeyim" açıklamasını yaptı.

ALTINORDU MUHAMMET BEŞİR'E TALİP

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor’un genç golcüsü Muhammet Beşir’i renklerine bağlamak için harekete geçti.

Sezonun ilk yarısında Şanlıurfaspor’da kiralık oynayan ancak Yeşil-Sarılı ekiple yola devam etmeyen 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanmak istediği belirtildi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun raporuyla harekete geçen kurmayların Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaştığı vurgulandı.

SALİH VE STOCH TRABZON'U İSTEMEDİ

Dick Advocaat'ın önceki gün basın toplantısında "Ona ihtiyacım var" dediği Mehmet Ekici'ye karşılık Salih ve Stoch'u öneren Sarı Lacivertlilerin bu girişi de sonuçsuz kaldı. Çünkü Karadeniz ekibi bu oyuncuları almak istemedi.

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferi için Emenike ve Van der Wiel'in satışından gelecek para ile hareket etmeye karar verdi. (Vatan)

KONATE VE EMRE YAZA KALDI

Trabzonspor, Sion’un 23 yaşındaki forveti Moussa Konate ve Alanyaspor’da dikkat çeken 24 yaşındaki ofansif orta saha Emre Akbaba ile el sıkıştı. Yönetim, bu transferler devre arasına yetişmediği için her iki oyuncuya da “Şimdi anlaşalım, sezon sonu sizin alalım” teklifini yapacak. Öte yandan Trabzonspor’un bir süredir kadrosuna katmak için görüşme yaptığı Konate’nin menajerini Türkiye’ye davet ettiği ifade edildi. (Kuzey Eksres)

 

Trabzonspor ara transferi gelenler Ocak 2017

Martin Caceres - Juventus- İmza bekleniyor
Hugo Rodallega - Akhisar Belediyesi -Anlaşma sağlandı -İmza bekleniyor.
Fabian Castillo – FC Dallas
Emmanuel Mas – San Lorenzo
Joao Pereira - Sporting Lisbon
Carl Medjani - Leganes
Olcay Şahan - Beşiktaş

Trabzonspor gidenler

Muhammet Demir - Gaziantepspor
Güray Vural - Kayserispor

Trabzonspor ile ismi anılan futbolcular

Ryad Boudebouz, Eduardo da Silva, Moussa Konate, Ömer Ali Şahiner, Ashley Young, Ivelin Popov, Deniz Türüç


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