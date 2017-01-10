10 Ocak 2017, Salı
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Rodallega Beşiktaş'ı istiyor!

Trabzonspor 3 oyuncu+para teklifi yaptı ve Akhisar Belediyespor ile prensipte anlaştı. Ancak Hugo Rodallega ise Türkiye’de kalırsa Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdi.


10 Ocak 2017 12:27

Devre arası transfer döneminin gözde ismi Hugo Rodallega konusunda her geçen gün farklı bir gelişme yaşanıyor. 31 yaşındaki forvet için şu an 3 kulüp Akhisar Belediyespor'un kapısını çalmış durumda. Bu takımlardan ilki de Beşiktaş...

ÇİN’DEN 6 MİLYON

Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, Antalyaspor’un tesis açılışında yaşanan Samuel Eto’o olayından sonra hemen menajerlerle temasa geçip, Kolombiyalı golcünün kadroya katılması için harekete geçilmesini istiyor. Ege ekibiyle Kartal’ı temsil eden menajerler arasında yaşanan görüşmede Akhisarlı yetkililer, Rodallega için Çin kulübünden gelen 6 milyon Euro’luk teklifin masada olduğunu ancak kendilerinin de transfere ihtiyacı duyduklarını belirterek takas artı para formülünü kabul edebileceklerini bildiriyorlar. Beşiktaş’ı temsil eden menajerler de bu teklifi siyah-beyazlı yönetime ileteceklerini belirtip masadan kalkıyorlar.

31 yaşındaki forvet için temasta olan son kulüp de Trabzonspor... Kolombiyalı için devreye girip ciddi aşama kaydeden bordo-mavililer, Rodallega için Mustafa Yumlu’nun da içinde olduğu 3 oyuncu+para teklifinde bulunuyor. Akhisar Belediye’nin prensipte ‘Evet’ dediği bu transfer operasyonu için, 31 yaşındaki oyuncu kararını olumsuz bildiriyor ve kendisinin İngiltere Premier Lig veya Beşiktaş’ta oynamak istediği cevabını veriyor.

Kaynak: Şampiy10


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