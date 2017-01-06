06 Ocak 2017, Cuma
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Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme

Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van Persie'yle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi...


06 Ocak 2017 08:11


Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van Persie'yle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi...

Gulf News'te yer alan iddiaya göre; Hollandalı yıldız oyuncu Al Ahli'nin futbol başkanı Abdulla Saeed Al Naboodah ve asbaşkanı Sayef Bin Mrkhan ile Burj El Arab'da bir araya geldi. van Persie'nin görüşmeye Faslı olan eşi Bouchra ile beraber katıldığı aktarıldı.

Görüşmenin içeriği hakkında bir bilginin olmadığı hatırlatıldı. Ama Lima'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Gyan'ın da kiralık olarak forma giydiği için sezon sonunda Çin'e döneceği hatırlatıldı. Bu görüşmenin transfere yorulabileceği iddia edildi.

Kaynak: Gulf News

Etiket: robin van persie, fenerbahçe



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