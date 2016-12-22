22 Aralık 2016 00:30

Fenerbahçe’nin son haftalarda patlama yapan forveti Robin van Persie'nin sakatlığı moralleri bozdu.

Gençlerbirliği maçı öncesinde kasığında yırtık bulunan ancak Advocaat'a kendini iyi hissettiğini söyleyerek mücadeleye 11'de başlayan Hollandalı yıldız Robin van Persie ağrıları artınca oyundan alındı.

Robin van Persie'nin kasığındaki yırtığın Gençlerbirliği maçından önce birinci derece olduğu şu anda 3'üncü derece olması riski taşıdığı bildirildi. Tesislerde sağlık heyeti tarafından kontrol altında tutulan Robin van Persie'ye kendi kanıyla iyileşme sağlayan PRP ve ozon tedavisi uygulanıyor.

Kulüp doktorları yırtığı ikinci derecede tutarak Trabzonspor maçında forma giymese de devre arası kampına yetişmesini sağlamaya çalışıyor.

Fakat Robin van Persie'deki yırtığın 3'üncü derece olması durumunda sahalara dönüşünün Şubat ayını bulması ve tüm hazırlık kampını kaçırması gündemde. Sezon başında Vitor Pereira'nın idman programını yanlış bulduğu için idmanlara çıkmayan Robin van Persie'nin devre arası kampını kaçırmaması için çalışmalar devam ediyor.