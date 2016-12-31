31 Aralık 2016 09:41

Rıza Çalımbay'ın isteği ile kırmızı-beyazlı yönetim Eto'o'nun menajeri tarafından transfer edilen Samuel Inkoom ve Anadaiya Rennie'nin sözleşmelerini feshetti. Çalımbay'ın bir sonraki hedefinin ise Mbilla Etame olduğu, vatandaşının da gönderilmesi durumunda Eto'o'nun Antalyaspor ile ipleri koparacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde olan Eto'o'nun kaderinin Mbilla'nın elinde olduğu gelen bilgiler arasında.

Yönetim ise iki tarafın da arasını iyi tutmak için sürpriz bir karar aldı. Benfica'nın Wolves'a kiraladığı Ola John. Eto'o'nun menajerinin oyuncusu olan Jonh için kiralama anlaşmasında sona gelindiği gelen bilgiler arasında.