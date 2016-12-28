28 Aralık 2016 10:32

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi.

Radyospor'a konuşan Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Necip Uysal'ı da kiralık olarak istediklerini söylerken; "Kerim ve Necip'i kiralık istedim. Nakoulma'yı da geçen sene Kasımpaşa'ya istemiştim. Salih Dursun transferi bitti. Monaco'dan Traore için de ilgimiz var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2018'e kadar sözleşmesi olan Salih Dursun, bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda 16 dakika süre aldı.