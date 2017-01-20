Riekerink'ten Karabük maçında Rodrigues ve Çalık sürprizi

20 Ocak 2017 10:03

Ahmet 90 dakika boyunca sahada kalırken takıma çabuk uyum sağlamış göründü. Genç futbolcu ayrıca dikkatli ve kontrollü oyunuyla umut verdi. Konyaspor maçındaki performansıyla alkış alan Rodrigues bu karşılaşmada da olumlu futboluyla dikkat çekti.

Ofansif anlamda takıma katkısının büyük olacağının sinyallerini verdi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink genç oyuncuyu sağ kanatta denedi. Bu bölgede ne kadar verim alabileceğini gözlemledi.

Riekeirnk'in Karabükspor maçında Ahmet'i Hakan Balta'nın yanında stoperde kullanacağı, Rodrigues'i Bruma ile kanatlarda değişmeli kullanacağı bildirildi.