18 Ocak 2017, Çarşamba
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Riekerink'in karar anı!

UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasına uyma adına ancak bir futbolcu alabileceklerini söyleyecek olan sarı-kırmızılılar, Hollandalı teknik adamdan stoper, orta saha ya da forvet konusunda bir tercih yapmasını isteyecek.


18 Ocak 2017 10:41

Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık’ı kadrosuna katan Galatasaray’da transfer için yeni bir yol haritası belirlenecek. Yönetim, Florya’da Riekerink ile bir araya gelerek, hangi bölgeye transfer isteyeceğini soracak.

İdarecilerin, Hollandalı hocaya  “UEFA ile yaptığımız finansal fair play anlaşmasından dolayı kotamız belli. Sınırdayız ve ancak bir oyuncu transferi yapabileceğiz. Bunun için dikkatli hareket etmek durumundayız. Podolski gitseydi başka planlamalar yapabilirdik. Ancak Podolski’nin durumu da netleşmiş değil. Bu yüzden tek atımlık barutumuz kaldı. Ona göre karar ver” diyeceği öğrenildi.

Buna göre Riekerink’in, stoper, orta saha veya forvet bölgesinden ancak birine takviye isteyeceği bildirildi. Riekerink’in vereceği karara göre kısa süre içerisinde bir transfer yapmayı planlayan yönetim böylece maaş bütçesini de aşmayacak. Hollandalı teknik adamın özellikle savunma yönünden sorun yaşamak istemediği bu yüzden stopere takviye isteyebileceği tahmin ediliyor.

Riekerink’in geri dörtlüde sorunsuz 4 isim olmasını istediği ve bu yüzden Hakan Balta, Semih ve Ahmet Çalık’ın yanına bir futbolcu daha düşündüğü ifade ediliyor. Ancak Koray’ın dönmesi, Carole ve De Jong’un da bu bölgeye alternatif olması diğer olasılıkları da mümkün kılıyor. Yönetim ise daha çok forvet transferini doğru buluyor.

Cim-Bom, bugünkü toplantıdan çıkacak sonuca göre transferde rotasını belirleyecek.

Kaynak: Skorer


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