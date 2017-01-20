Riekerink'in Karabük'ü şaşırtma planı: Bruma

Teknik direktör Jan Olde Riekerink taktik antrenmanlarda cezalı Wesley Sneijder'in yerine sürpriz bir ismi denemeye başladı: Bruma.
Josue'nin 10 numara pozisyonunda gösterdiği performanstan memnun kalmayan Hollandalı teknik adamın Lukas Podolski ve Selçuk İnan üzerinde durduğu fakat Bruma isminin öne çıktığı bildirildi.
Rodrigues'le hız sorununu çözüp, Yasin'le rakibi yıpratmayı planlayan Riekerink'in özellikle kilit pası atma konusunda kendisini geliştiren Bruma'yla sürpriz yaparak rakibi şaşırtmak istediği gelen bilgiler arasında.